Suspenden temporalmente el rodaje de “The Batman: Part II”

octubre 6, 2026

El rodaje de “The Batman: Part II” fue suspendido temporalmente debido a que su director, Matt Reeves, se tomó un descanso para atender un asunto familiar.

Warner Bros. y DC Studios informaron este que la producción estará detenida mientras el cineasta estadounidense se concentra en resolver la situación personal.

“La producción de ‘The Batman II’ se ha suspendido temporalmente, mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar”, se lee en el comunicado de los estudios.

El rodaje de la secuela comenzó en mayo y cuenta con Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, Andy Serkis como Alfred y Colin Farrell como el Pingüino.

“The Batman: Part II” tiene previsto su estreno para el 18 de febrero de 2028, aunque actualmente se desconoce cuánto tiempo durará la pausa del director.

La suspensión temporal genera incertidumbre sobre el calendario de producción; hasta ahora no se ha informado que la fecha de estreno haya sido modificada.