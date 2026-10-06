Operativos coordinados: 284 dosis de presuntas sustancias ilícitas aseguradas, 54 personas detenidas y 51 vehículos recuperados

octubre 6, 2026

Cuatro personas localizadas en Poza Rica, Misantla, Zongolica y Nogales.

Xalapa, Ver., martes 6 de octubre del 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las fiscalías Generales de la República y del Estado (FGE), en coordinación con las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional y policías municipales, lograron el aseguramiento de 284 dosis de sustancias ilícitas y la recuperación de 51 vehículos, en operativos realizados en los primeros cuatro días del mes.

Por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, fueron detenidas 33 personas, entre ellas dos menores de edad. En estos hechos se aseguraron 155 dosis de una sustancia con características similares al cristal; 10 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína; 76 dosis, 38 bolsitas y una bolsa de hierba verde con características a la marihuana.

Además, fueron aseguradas armas blancas, ponchallantas y teléfonos celulares; cuatro motocicletas, dos automóviles y una camioneta sin reporte de robo, así como dos motocicletas con reporte de robo.

En relación con la recuperación de vehículos con reporte de robo, fueron localizadas siete motocicletas y un automóvil; una de las motocicletas transportaba siete dosis de una sustancia con características similares al cristal. Por estos hechos, tres personas fueron detenidas por su probable responsabilidad.

Por el presunto delito de portación ilegal de arma de fuego, dos hombres fueron detenidos. En el lugar fueron aseguradas dos armas cortas, un cargador, cartuchos útiles, 250 gramos de hierba con características a la marihuana, ponchallantas, dos camionetas, dos vehículos y una motocicleta, todos sin reporte de robo.

Como parte de cateos realizados en apoyo a la FGE, en Castillo de Teayo, Ilamatlán, Altotonga, Medellín, Xalapa y Veracruz, fueron detenidas 10 personas. En estas diligencias se aseguraron 15 dosis y una bolsita de una sustancia con características al cristal; 21 dosis, tres cigarros, dos bolsitas y una bolsa de hierba verde con características a la marihuana.

También fueron aseguradas cuatro armas largas y una corta, cartuchos útiles y un teléfono celular; tres automóviles con reporte de robo, así como 17 automóviles y ocho motocicletas sin reporte.

En Poza Rica, Misantla, Zongolica y Nogales, fueron localizadas cuatro personas que presuntamente fueron víctimas de privación ilegal de la libertad. En estos hechos, seis hombres fueron detenidos por su probable participación y se aseguraron dos armas largas y una corta, cargadores, poncha llantas y una camioneta sin reporte de robo.

Las personas detenidas, así como las presuntas sustancias ilícitas, armas, objetos y vehículos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, conforme a la ley.