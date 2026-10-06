Invitan a participar del Tercer Festival del Chile Xalapeño

octubre 6, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Todo listo en Xalapa para el tercer Festival del Chile Xalapeño se llevará a cabo este 17 y 18 de octubre en el Parque Juárez, de 10:00 a 22:00 horas, con la participación de más de 30 expositores.



De acuerdo con los organizadores, como el chef Francisco Cuevas, del Consejo Gastronómico Veracruzano, se espera superar los 15 mil asistentes del año pasado y llegar a alrededor de 18 mil visitantes.



Además el 18 de octubre se realizará el Chile Monumental a partir de las 19 horas.



Con la expoventa se esperan 3 .5 millones de pesos de derrama económica del año pasado, buscan llegar a los 4 millones de pesos en esta edición.



Para esta edición se esperan expositores no solo de Xalapa sino de algunos municipios vecinos como Naolinco y Xico.