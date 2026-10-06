Con explicación de Kuri, tema de la academia quedaría solucionado: Raúl Bolaños

octubre 6, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, consideró que el diferendo en torno a la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro podría quedar solucionado con una explicación del gobernador Mauricio Kuri a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El legislador del PVEM sostuvo que la colaboración con gobiernos extranjeros en materia de seguridad es competencia exclusiva del ámbito federal, por lo que cualquier acuerdo de este tipo debe cumplir con el procedimiento establecido en la legislación mexicana.

“Con una explicación a la Presidenta por parte del gobernador Kuri, el tema quedaría solucionado”, afirmó durante la comparecencia del secretario del Trabajo, Marath Bolaños.

Bolaños-Cacho explicó que, de acuerdo con el marco legal referido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los gobiernos estatales que pretendan celebrar convenios de cooperación en materia de seguridad nacional con gobiernos extranjeros deben someterse a un procedimiento específico, en el que participa la Cancillería y el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG).

El diputado recordó que el canciller Roberto Velasco informó que el pasado 25 de septiembre la SRE recibió un oficio mediante el cual Querétaro notificó la visita del embajador de Estados Unidos, Ronald D. Johnson, aunque el documento no hacía referencia a algún mecanismo de cooperación.

“Le avisaron sobre la asistencia del embajador a Querétaro, no sobre la cooperación”, señaló.

Por ello, planteó que, si existió un acuerdo de cooperación, deberá seguirse el procedimiento previsto en la ley; mientras que, si no lo hubo, la presencia del diplomático habría ocurrido únicamente en el marco de una visita.

El presidente de la Mesa Directiva descartó que el gobernador Mauricio Kuri haya actuado con dolo o mala fe y recordó que ambos fueron compañeros en el Senado.

“Yo conozco a Mauricio Kuri, fuimos compañeros senadores juntos y no creo que haya sido un acto de dolo ni de mala fe”, sostuvo.

El diferendo surgió luego de que el pasado 2 de octubre Kuri y Johnson colocaron la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en el Complejo RHINO de Querétaro, proyecto que contempla una inversión superior a 30 millones de pesos y una aportación de 10 millones de dólares de Estados Unidos para equipamiento.

La noche del 5 de octubre, la SRE confirmó que recibió el oficio de Querétaro el 25 de septiembre a las 9:30 horas, pero precisó que el documento señalaba que la visita del embajador “no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad”.

Por instrucción de la presidenta Sheinbaum, Velasco dialogó con Kuri y ofreció acompañamiento para presentar el proyecto ante el GANSEG, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional que debe otorgar el visto bueno previo a cualquier mecanismo de cooperación con gobiernos extranjeros en materia de seguridad.

En tanto, la senadora panista Guadalupe Murguía aseguró que en el acto de colocación de la primera piedra estuvieron presentes representantes de instituciones federales, entre ellas la Guardia Nacional, la 17/a Zona Militar y la Fiscalía General de la República en Querétaro.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la capacitación en México por parte de una agencia estadounidense debe contar con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque aclaró que no considera que el gobernador Kuri haya cometido un delito.

Bolaños-Cacho respaldó que el asunto fuera expuesto públicamente durante la conferencia presidencial, al considerar que ello permite dar certeza sobre el cumplimiento del marco jurídico.

“Qué bueno que lo hace público y que lo hace desde la mañanera para que todos tengan certeza de que no podemos violentar la ley de ninguna manera”, concluyó.