Río Chino mejora tras contaminación en la Cuenca del Papaloapan

octubre 5, 2026

Diputado Felipe Pineda Barradas asegura que el afluente está “bastante limpio”,

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El río Chino, uno de los cuerpos de agua más afectados por la contaminación registrada en junio en la Cuenca del Papaloapan, presenta una mejoría, aunque la recuperación todavía no es total, informó el diputado local Felipe Pineda Barradas.

El legislador señaló que, de acuerdo con recorridos y conversaciones con pescadores de la zona, el afluente se encuentra actualmente “bastante limpio”, situación a la que también han contribuido las lluvias y las acciones de limpieza, “no, no al 100 por 100, pero sí, ya en la parte del río Chino está bastante limpio”

Pineda Barradas explicó que el río Chino conecta con el sistema de la laguna María Lizamba y con otros cuerpos de agua de la región, por lo que la atención se ha extendido hacia la zona de Ignacio de la Llave.

El diputado señaló que actualmente CAEV mantiene una máquina trabajando en el lugar para limpiar el cauce, como parte de las acciones para atender la afectación.

Empresa mantiene sellos

Aunque el estado del río ha mejorado, el caso ambiental todavía no está cerrado. El diputado señaló que una parte de la empresa relacionada con la emergencia continúa con sellos, mientras las autoridades concluyen las investigaciones.

En el caso intervienen autoridades federales y estatales. El legislador mencionó a Conagua, Profepa y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), que realizan investigaciones desde que se reportó la mortandad de peces y otras especies.

La emergencia ambiental comenzó en junio, cuando pescadores de comunidades de Cosamaloapan reportaron la muerte masiva de especies en el río Chino y otros cuerpos de agua. La alcoholera de Nopaltepec fue señalada por pobladores como posible fuente de contaminación.

Posteriormente, Conagua informó que suspendió los permisos de descarga de aguas residuales y aplicó sanciones económicas a la empresa por irregularidades administrativas e incumplimientos técnicos. La dependencia precisó que no podía afirmar que las actividades de la alcoholera hubieran provocado directamente la mortandad de peces.

Sin embargo, los análisis realizados por la autoridad federal identificaron una relación entre componentes encontrados en depósitos de la empresa y aquellos detectados en canales y lagunas de la zona, capaces de generar condiciones de falta de oxígeno en el sistema lagunar.

Pineda Barradas señaló que ahora se espera que concluyan los procedimientos de las distintas autoridades para determinar las responsabilidades que correspondan y avanzar en la recuperación de los cuerpos de agua afectados.