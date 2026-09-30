¡Insólito! El FBI investiga al propio FBI tras la extracción de documentación oficial

septiembre 29, 2026

El Buró Federal de Investigaciones -FBI por sus siglas en inglés- investiga una intrusión cibernética que afectó su portal de empleo, FBIJobs.gov, y que habría permitido la extracción de información personal y sensible de integrantes y aspirantes de la institución.

De acuerdo con VocesNacionales, el caso salió a la luz este mes de septiembre, cuando el grupo de ciberdelincuentes conocido como ShinyHunters afirmó haber penetrado la infraestructura relacionada con el portal y haber obtenido grandes cantidades de información. El FBI confirmó al día siguiente que conocía las acusaciones y que había iniciado una investigación “activa y agresiva”.

La agencia precisó, sin embargo, que todavía no había determinado dónde ocurrió exactamente la intrusión: si en infraestructura propia o en la de alguno de los proveedores externos que operan servicios relacionados con FBIJobs.gov.

La dimensión del incidente comenzó a adquirir mayor gravedad cuando Reuters examinó una muestra de aproximadamente 5 mil registros proporcionados por los atacantes. La revisión periodística encontró información que correspondía a funcionarios reales del FBI y que incluía datos sobre sus puestos y asignaciones, incluso en áreas de inteligencia y operaciones sensibles. Reuters pudo corroborar parcialmente la autenticidad de esos registros, aunque no pudo establecer que todo el material procediera directamente de sistemas internos del FBI.

Posteriormente, Reuters informó que entre los archivos atribuidos al ataque había documentación médica y de evaluaciones psicológicas de personal del FBI.

Algunos documentos examinados contenían información personal y médica sensible. La agencia, hasta ahora, no ha confirmado públicamente que cada uno de esos archivos proceda de sus propios sistemas ni ha establecido el volumen definitivo de información sustraída.

El alcance potencial del incidente es, por ello, todavía objeto de investigación. La información atribuida a la intrusión incluye datos personales de empleados, información familiar y registros relacionados con sus funciones dentro del Bureau.

Un memorando interno citado por Reuters indica que el FBI está considerando incluso la posibilidad de que una proporción muy amplia de su personal haya quedado expuesta, aunque esto no equivale a una confirmación de que todos los empleados hayan sido afectados.

La investigación también intenta establecer el mecanismo utilizado para obtener los datos. ShinyHunters sostiene que explotó una vulnerabilidad en sistemas Oracle PeopleSoft, utilizados para administrar información de recursos humanos.

De manera independiente, Google/Mandiant ha documentado durante este año actividad de ShinyHunters explotando vulnerabilidades de PeopleSoft contra distintas organizaciones. Ese antecedente demuestra la capacidad técnica del grupo, pero no prueba por sí mismo que esa haya sido la vía utilizada contra el FBI.

El FBI tampoco ha confirmado que los atacantes hayan penetrado sus sistemas operativos internos, bases de datos de investigaciones criminales o redes clasificadas. Tampoco ha establecido públicamente cuántos archivos fueron realmente extraídos, cuántos empleados resultaron afectados o si todo el material difundido por ShinyHunters procede de infraestructura del Bureau.

La investigación adquirió una dimensión internacional después de que autoridades de Países Bajos detuvieran a un hombre de 24 años dentro de una investigación relacionada con ShinyHunters. El FBI trabaja con las autoridades neerlandesas en el caso.

El 29 de septiembre, el jefe de la División Cibernética del FBI, Brett Leatherman, se refirió públicamente al grupo y señaló que la investigación continúa. El mensaje se produjo después de la detención en Países Bajos y refleja la prioridad que el Bureau está otorgando al caso.

LO QUE EL FBI INVESTIGA

El expediente abierto por el Bureau busca determinar, fundamentalmente:

1. Dónde ocurrió el punto de entrada: en infraestructura del FBI o en la de un proveedor externo.

2. Qué sistemas fueron realmente comprometidos.

3. Qué información fue efectivamente extraída.

4. Cuántos empleados, ex empleados y aspirantes resultaron afectados.

5. Si los documentos difundidos por ShinyHunters proceden efectivamente de sistemas del FBI.

6. Si la intrusión quedó limitada a información administrativa y personal o alcanzó otros sistemas de la institución.

Por ahora, la conclusión más sólida es ésta: el FBI enfrenta un incidente cibernético real que está investigando, mientras periodistas y especialistas han podido verificar parcialmente la autenticidad de información sensible atribuida a la intrusión.

El alcance total de la extracción y la ruta utilizada para obtenerla todavía no han sido determinados oficialmente. Ese es, hasta este momento, el núcleo confirmado del caso.