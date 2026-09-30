Nadie entendió qué pasó en Playa Las Cocinas: la explicación que quedó fuera

septiembre 29, 2026

Playa Las Cocinas se convirtió en uno de los conflictos costeros más visibles de Bahía de Banderas. Colectivos y habitantes cuestionaron las intervenciones realizadas en el sitio y exigieron el retiro del enrocamiento; el tema creció en medios y redes sociales hasta convertir las grandes rocas frente al mar en la imagen central de la controversia. La propia Semarnat informó el 19 de junio de 2026 que realizaría una revisión técnica y evaluaría alternativas viables para la restauración del sitio.

La preocupación ciudadana por el acceso público a las playas es legítima. Sin embargo, la velocidad con la que el caso se viralizó dejó un vacío relevante de información: buena parte de la conversación terminó reducida a la presencia o ausencia de las rocas, mientras recibió mucha menos atención la pregunta sobre qué problema físico buscaba atender una protección costera en ese punto.

Esa omisión es importante porque Punta de Mita no corresponde al modelo de una playa formada únicamente por una franja continua de arena. Estudios geológicos sobre los basaltos de Punta Mita documentan el origen volcánico de parte de la península, mientras la caracterización hidrogeológica de CONAGUA para el acuífero Punta de Mita identifica unidades de roca ígnea y basaltos en la zona. La costa, por tanto, combina naturalmente arena, roca y materiales de diferente granulometría.

En términos sencillos, aquí la roca no es por sí misma una anomalía. Forma parte del paisaje geológico que da forma al litoral. Eso ayuda a explicar la existencia de sectores donde la franja de arena puede ser reducida, aparecen afloramientos rocosos y el mar se aproxima al borde terrestre durante pleamares o episodios de oleaje elevado.

Esta característica cambia la forma en que debe analizarse la erosión. Cuando el oleaje alcanza directamente el pie de un talud o del terreno posterior puede remover materiales finos, producir socavación y disminuir el soporte de la base. En ese tipo de contextos, las obras de protección de pie —enrocamientos, revestimientos o bermas de cantos— son herramientas utilizadas para controlar la erosión. NOAA explica que las bermas dinámicas de grava o cantos pueden disipar energía del oleaje y reducir la erosión del backshore, especialmente en sitios donde ya existe material grueso de manera natural.

Esto no significa que cualquier enrocamiento sea adecuado para cualquier playa ni que una configuración específica deba permanecer indefinidamente. Significa algo más básico: en una costa vulnerable a la erosión es necesario resolver técnicamente cómo se protegerá el pie del terreno frente al oleaje. La solución puede ser modificada, rediseñada o sustituida por técnicas basadas en la naturaleza, pero el proceso físico que debe controlarse continúa existiendo.

Las experiencias internacionales muestran que incluso la ingeniería costera contemporánea utiliza roca, grava y cantos para imitar mecanismos naturales de protección. Una revisión científica publicada en Frontiers in Marine Science analiza distintos proyectos de bermas dinámicas en el Pacífico Noroeste de Estados Unidos. En estos sistemas, el material grueso se mueve y reorganiza con las olas, pero conserva una función de amortiguamiento y protección del terreno posterior.

México también ofrece ejemplos de playas donde arena y roca forman parte de una misma configuración natural. Investigaciones en la Bahía de Todos Santos, Baja California documentan playas de bolsillo delimitadas por salientes rocosas y sectores de cantos rodados en los que la proporción de arena cambia estacionalmente. Una playa natural, por tanto, no tiene que ser exclusivamente arenosa.

En Las Cocinas, esta capa técnica quedó frecuentemente opacada por el conflicto. En redes sociales, una imagen puede mostrar que existen rocas, pero no permite determinar por sí sola cuál es la dinámica de erosión, qué energía recibe ese tramo de costa, qué materiales componen el talud, qué función cumple una estructura o qué sucedería después de retirarla. Esas respuestas requieren oceanografía, geomorfología, ingeniería costera y monitoreo.

El riesgo de la desinformación en un tema de esta naturaleza no consiste únicamente en la circulación de datos falsos. También aparece cuando un problema complejo se reduce a una explicación incompleta. La defensa del acceso público y la protección ambiental pueden coexistir con una evaluación técnica sobre erosión; presentar ambas dimensiones como necesariamente incompatibles puede dejar fuera información indispensable para tomar decisiones sobre el futuro físico de la playa.

Esto tampoco significa descalificar las preocupaciones de colectivos o habitantes. Significa reconocer una desconexión frecuente entre la forma en que un conflicto ambiental se interpreta desde la conversación digital y las variables que deben considerar especialistas y autoridades para intervenir una costa. La presión pública puede abrir una discusión necesaria, pero no sustituye los estudios que permiten saber cómo responde una playa al oleaje.

La propia evolución de la revisión de Semarnat muestra esa complejidad. Después de la visita técnica interinstitucional del 25 de junio, medios locales reportaron una tarjeta informativa de la dependencia fechada el 8 de julio según la cual el retiro total del enrocamiento podía no ser la solución más viable y se analizaba una alternativa integral. Este antecedente debe leerse como parte de un proceso técnico que continuó posteriormente.

El 20 de julio, Semarnat anunció formalmente la revocación de la concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre. Al mismo tiempo, la Secretaría señaló que se propondría una nueva ruta para la restauración ambiental y el control de la erosión que permitiera el libre tránsito por la playa, y que se evaluaría el procedimiento de restauración técnicamente necesario y conveniente.

Esta precisión es central para entender el caso: la revocación administrativa de una concesión y la definición de cómo debe quedar físicamente la costa no son la misma decisión. La primera ya ocurrió; la segunda requiere resolver cómo restaurar el sitio sin dejar sin atención el problema de erosión que la propia autoridad mantiene entre los objetivos de la nueva ruta.

Por eso, la discusión sobre Las Cocinas no debería reducirse a ‘rocas o playa’. En un litoral con las particularidades geológicas de Punta de Mita, algún mecanismo de control de erosión puede resultar necesario para preservar el borde costero. La pregunta técnica es cuál debe ser, con qué materiales, en qué dimensiones y bajo qué esquema de monitoreo.

Para la población de Bahía de Banderas, el punto de fondo es que acceso público, restauración ambiental y protección física de la costa no tienen por qué competir entre sí. Una solución responsable debe buscar las tres cosas. Si la configuración actual se modifica, será necesario asegurar que la función de protección frente al oleaje no desaparezca sin una alternativa.

Las Cocinas ofrece así una oportunidad para pasar de una conversación dominada por símbolos a una discusión informada sobre el territorio. Preservar una playa no sólo significa garantizar que las personas puedan entrar y caminar por ella; también implica entender cómo funciona, cómo se erosiona y qué necesita para mantenerse frente a la acción natural del mar.