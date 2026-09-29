Retiran fuero a alcaldes y síndicos de Veracruz

septiembre 29, 2026

Redacción/Xalapa. El diputado local Marcelo Ruiz informó que la reforma para retirar la inmunidad procesal a alcaldes y síndicos fue aprobada por el Congreso de Veracruz con 38 votos a favor.

En entrevista para En Contacto, explicó que aún deberá ser avalada por al menos 107 ayuntamientos para entrar en vigor. De concretarse, la Fiscalía podrá proceder directamente contra funcionarios municipales por presuntos delitos, sin requerir el retiro previo de la inmunidad por parte del Congreso.

El legislador aclaró que retirar el fuero no implica la separación automática del cargo.