Hacia 2030, más del 50% de trabajadores veracruzanos requerirá nuevas habilidades laborales: IMCO

septiembre 27, 2026

Juan David Castilla

Frente a las exigencias de reconversión laboral y la adopción de nuevas tecnologías, en Veracruz y el resto del país más de la mitad de la fuerza de trabajo necesitará actualizar sus competencias o capacitarse para desempeñar funciones distintas con miras al año 2030, advirtió un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De acuerdo con datos del estudio sobre el Futuro del Trabajo, elaborado por el IMCO a partir de indicadores del Foro Económico Mundial, 54 de cada 100 trabajadores requerirán esquemas de upskilling (actualización de habilidades) o reskilling (capacitación para un puesto distinto) para mantenerse vigentes en el mercado laboral.

El informe precisa que el 31 por ciento de la fuerza laboral recibirá capacitación en su puesto de trabajo actual, mientras que el 23 por ciento tendrá que ser capacitado para ser reasignado a una función distinta dentro de las organizaciones.

En contraste, el 35 por ciento de los empleados no requerirá capacitación hacia 2030, una cifra inferior a la tendencia global del 41 por ciento.

Asimismo, un 11 por ciento se mantiene en un margen donde es poco probable que acceda a programas de formación continua, tasa idéntica a la media internacional.

Especialistas señalan que para la entidad veracruzana la formación en nuevas habilidades representa un reto clave para fortalecer la productividad local e impulsar la competitividad en sectores agroindustriales, comerciales y de servicios frente a las nuevas demandas del mercado laboral.