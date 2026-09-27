LA CUARTA TRANSFORMACIÓN SIGNIFICA JUSTICIA Y BIENESTAR PARA EL PUEBLO: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ENCABEZA SU 31.ª ASAMBLEA DE HONESTIDAD Y RESULTADOS EN SONORA

septiembre 26, 2026

Hermosillo, Sonora, a 26 de septiembre de 2026.- En Hermosillo, Sonora, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la 31.ª asamblea de Honestidad y resultados, en la que resaltó que la justicia y el bienestar definen a la Cuarta Transformación, ya que en la entidad otorga de manera directa Programas para el Bienestar, construye obras de infraestructura y acciones de justicia social, laboral y ambiental para las y los sonorenses.

“Y si uno lo piensa aquí en Sonora —lo pensaba hoy en la mañana— la palabra ‘justicia’ en todos sus ámbitos ha tenido el mayor de sus significados: justicia social, justicia laboral. Recientemente, además de todas las modificaciones, salario mínimo, resolvimos el histórico problema de Cananea, se hizo justicia laboral para los mineros de Cananea.

“Justicia ambiental, logramos que una de las empresas que ha contaminado más el río Sonora pagara por sus daños, mil 500 millones de pesos destinados al saneamiento del río y a hospitales para el pueblo de Sonora. Justicia para los pueblos indígenas, tan solo al pueblo Yaqui se les ha regresado más de 45 mil hectáreas. Justicia para las mujeres, justicia para los jóvenes. Y si uno lo piensa, la Cuarta Transformación lleva los principios del pueblo: justicia en todos sus ámbitos y bienestar, bienestar para el pueblo”, informó desde el Centro de Usos Múltiples.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que en Sonora 343 mil 192 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, 52 mil 868 la Pensión para Personas con Discapacidad, 10 mil 767 un salario mínimo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 99 mil 116 la beca Benito Juárez para preparatoria, 113 mil 736 la beca Rita Cetina para secundaria, 155 mil 255 la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria, y 97 mil 689 la beca Gertrudis Bocanegra para Educación Superior, con lo que en Sonora todas y todos los estudiantes de escuela pública tienen beca desde primaria hasta la universidad.

Agregó que 5 mil 107 productores reciben Producción para el Bienestar, 10 mil 879 con Fertilizantes Gratuitos, 4 mil 782 de Sembrando Vida, mil 204 escuelas de Educación Básica y 104 de Educación Media Superior recursos de La Escuela es Nuestra; además de las y los beneficiarios de los nuevos programas Pensión Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa.

En materia de obra pública resaltó la inauguración de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, la modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua, la Sonoyta-Puerto Peñasco; la tecnificación de dos Distritos de Riego, la conclusión del Acueducto para el Pueblo Yaqui, obras de agua potable para pueblos indígenas; la modernización del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón; la construcción de nueve Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, tres ampliaciones y una reconversión; y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Hermosillo.

En infraestructura hospitalaria destacó el nuevo Hospital General de Zona en Navojoa, el nuevo Hospital General de Zona en San Luis Río Colorado, el nuevo Hospital Comunitario Vícam Switch del IMSS Bienestar, la rehabilitación y equipamiento del Hospital General de Zona del IMSS, la sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Pitiquito Puerto Libertad del IMSS y anunció la rehabilitación integral del Hospital del ISSSTE Ocaranza en Hermosillo; además de la ampliación de la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco, el Centro Integral Ganadero, los Planes de Justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos, la construcción de 20 Centros LIBRE para las mujeres; la meta de 67 mil 100 Viviendas para el Bienestar y programas de atención a las causas como Jóvenes Unen al Barrio.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agradeció a la mandataria por hacer suyas las causas del pueblo de Sonora en los momentos más difíciles, como el cierre de la frontera para la exportación ganadera, la sequía que afectó a agricultores, el impulso del Puerto de Guaymas, el reconocimiento de los pueblos originarios y el fortalecimiento de los Programas para el Bienestar.