Marcas de nacimiento requieren evaluación en tres de cada 100 casos

septiembre 23, 2026

Entre 1 y 3 por ciento de los recién nacidos presenta alguna marca de nacimiento que requiere evaluación y seguimiento, aunque la prevalencia varía según el tipo específico de alteración cutánea, informó Helena Vidaurri de la Cruz, dermatóloga pediatra, cirujana dermatóloga y dermato-oncóloga adscrita al Servicio de Pediatría del Hospital General de México “Eduardo Liceaga” (HGMEL).

La especialista subrayó que no debe asumirse que una marca de nacimiento es un lunar benigno que desaparecerá por sí solo, ya que algunas alteraciones pueden estar relacionadas con trastornos del desarrollo que involucran también el cerebro, los ojos, los huesos, los músculos u otros órganos.

La piel de un bebé debe ser de color y textura uniformes, y cuando se presenta alguna alteración en estas características es probable que exista un problema, señaló Vidaurri de la Cruz.

Por ello, la estrategia fundamental es revisar la piel del recién nacido como parte de la valoración integral y detectar oportunamente cualquier anomalía, para después referir al paciente a dermatología pediátrica o del adulto, según su edad.

Tipos de marcas y atención especializada

La marca de nacimiento más frecuente en México es la melanocitosis dérmica: una mancha benigna de tonalidad verdosa, azulosa o violácea que suele localizarse en la región lumbar y que se presenta prácticamente en todos los niños mestizos mexicanos. Sin embargo, existen otras lesiones que requieren especial atención, como los nevos melanocíticos congénitos de gran tamaño, debido a los riesgos en salud que pueden acompañarles.

Las marcas de nacimiento de tipo vascular (rojas o violáceas) también requieren una valoración integral, ya que algunas pueden involucrar vasos sanguíneos capilares, linfáticos, arterias o venas.

En estos últimos casos, la atención puede requerir la participación de múltiples especialistas como dermatología, angiología, cirugía y radiología intervencionista, con el propósito de brindar una atención integral y mejorar la calidad de vida de los pacientes.