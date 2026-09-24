U2 festeja 50 años de historia con su nuevo disco: “Carnaval de Luz”

septiembre 23, 2026

La legendaria agrupación irlandesa U2 puso fin a los rumores y confirmó el lanzamiento de su decimoquinto álbum de estudio, titulado Carnaval de Luz. El anuncio llega en una fecha simbólica para el cuarteto, a punto de conmemorar cinco décadas ininterrumpidas de trayectoria musical desde su fundación, en septiembre de 1976.

El vocalista Bono reveló el título oficial durante una entrevista en el pódcast del periódico The Irish Times, donde definió las nuevas canciones como “material potente”. Este lanzamiento representa el primer trabajo con temas totalmente inéditos del grupo desde Songs of Experience (2017), tras haber publicado en 2023 la recopilación de reversiones Songs of Surrender.

El regreso al estudio

El camino hacia Carnaval de Luz comenzó a mostrar sus primeros acordes en julio pasado con el estreno del sencillo Street of Dreams, pieza audiovisual que además estrechó el vínculo de la banda con América Latina al haber sido filmada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. A este anticipo se suma la llegada del tema Silencio, programado como el segundo corte promocional de la placa.

Aunque no se ha precisado el día exacto de salida a las plataformas y tiendas, el álbum llegará al mercado hacia finales de 2026, abriendo la puerta a una eventual gira mundial en 2027 que marcaría el regreso a los escenarios internacionales de la alineación completa junto al baterista Larry Mullen Jr.

Medio siglo con la alineación intacta

La historia del conjunto comenzó el 25 de septiembre de 1976 en la cocina de la casa de Mullen en Dublín, donde se congregaron por primera vez Bono, The Edge y el bajista Adam Clayton. Cincuenta años más tarde, U2 integra la selecta lista de bandas de rock que conservan a todos sus miembros originales, respaldados por más de 175 millones de discos vendidos a nivel global y 23 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming.

Sobre el secreto de su longevidad, los músicos coinciden en que el motor principal ha sido la camaradería cotidiana y la obsesión compartida por la excelencia técnica. Bono apuntó que la búsqueda constante de la “canción perfecta” continúa siendo la gran adicción del cuarteto, mientras que Clayton resumió la vigencia del proyecto con sencillez: “Es mucho más interesante levantarse cada día, ir a ver a tus amigos y hacer música”.

⇒ Para festejar este medio siglo de vida artística, seguidores de distintos países se reunirán este fin de semana en Dublín dentro del evento conmemorativo U250, el epicentro de las celebraciones en la ciudad que los vio nacer.