Invitan a artistas xalapeños a participar en la Ruta de Calaveras Monumentales

septiembre 25, 2026

El director de Cultura del Ayuntamiento de Xalapa, Mtro. Marco Darío García Franco, informó que se encuentra abierta la convocatoria para que artistas locales participen en la Ruta de Calaveras Monumentales de Día de Muertos.

En entrevista para En Contacto, señaló que el registro estará disponible del 26 de septiembre al 4 de octubre, por lo que invitó a los creadores xalapeños interesados en formar parte de esta iniciativa cultural a consultar la convocatoria y participar.