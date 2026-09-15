Criollos impulsaron el inicio de la Independencia, explica historiador

septiembre 15, 2026

El historiador Ángel Rafael Martínez Alarcón, en entrevista para En Contacto, habló sobre la historia del Grito de Independencia y explicó el papel que desempeñaron los criollos en el inicio del movimiento insurgente.

Señaló que quienes impulsaron esta revuelta fueron principalmente los criollos, descendientes de españoles nacidos en la Nueva España, quienes enfrentaban restricciones y eran desplazados de posiciones de poder por su lugar de nacimiento, pese a su ascendencia española.

Martínez Alarcón recordó que el llamado a la insurrección ocurrió la mañana del 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, explicó que la conmemoración cambió de fecha y horario durante los primeros años del Porfiriato.