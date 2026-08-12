La Granja VIP confirma conductores y críticos para su segunda temporada

agosto 11, 2026

La Granja VIP Segunda Temporada comienza a definir al equipo que encabezará sus transmisiones, con el regreso de Adal Ramones como conductor principal y Kristal Silva como co-conductora del reality de TV Azteca.

Las confirmaciones fueron dadas a conocer durante Venga la Alegría este martes 11 de agosto, donde también se reveló que Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente volverán como críticos encargados de analizar lo que ocurra entre los participantes.

El programa tiene previsto iniciar su nueva temporada el domingo 6 de septiembre, cuando las celebridades ingresen nuevamente a un entorno rural para enfrentar pruebas, tareas y dinámicas relacionadas con la vida dentro de una granja.

Adal Ramones regresará como conductor principal del reality

Adal Ramones volverá a ocupar el lugar de conductor principal de La Granja VIP, después de encabezar las emisiones en vivo durante la primera temporada del formato.

Su participación incluye la conducción de las principales dinámicas semanales, entre ellas El Capataz, El Duelo, La Asamblea, La Salvación y La Traición, además de las eliminaciones programadas para los domingos.

El conductor, actor y comediante retomará así la responsabilidad de acompañar el desarrollo de la competencia y presentar las decisiones que definan el avance de los granjeros durante cada semana.

Kristal Silva vuelve como co-conductora para segunda temporada

La producción también confirmó el regreso de Kristal Silva como co-conductora, por lo que nuevamente compartirá las transmisiones con Adal Ramones.

La presentadora forma parte actualmente del equipo de Venga la Alegría y anteriormente participó en proyectos de TV Azteca como Survivor México, la primera temporada de La Granja VIP y la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Silva, originaria de Soto la Marina, Tamaulipas, también cuenta con trayectoria dentro de los certámenes de belleza. En 2013 obtuvo el título de Miss Earth México y en 2016 fue reconocida como Miss Universe México.

Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet regresan

Otro de los anuncios para esta temporada fue la permanencia del equipo de críticos integrado por Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente, quienes analizarán las decisiones, conflictos y estrategias de los participantes.

Flor Rubio y Linet Puente aportarán su experiencia vinculada al periodismo y la cobertura del entretenimiento, mientras Ferka y Rey Grupero cuentan con experiencia previa dentro de formatos de reality y convivencia frente a las cámaras.

El anuncio fue realizado por Kike Mayagoitia durante Venga la Alegría, confirmando que el panel mantendrá la misma integración presentada durante la primera temporada.