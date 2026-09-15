México convoca a médicos a capacitación gratuita para elevar la seguridad en la medicina estética

México convoca a médicos a capacitación gratuita para elevar la seguridad en la medicina estética

septiembre 14, 2026

El Dr. Gabriel Cabrera, conocido como “Dr. Gabush”, reunirá a ocho especialistas el 12 de octubre de 2026 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México

La seguridad del paciente y la preparación de quienes realizan procedimientos estéticos serán el centro del curso nacional “Mejorando la Salud Estética de México”, una jornada presencial y gratuita dirigida exclusivamente a médicos y médicos especialistas, que se celebrará el lunes 12 de octubre de 2026, a partir de las 8:30 horas, en el área de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Encabezada por el Dr. Gabriel Cabrera, “Dr. Gabush”, la iniciativa busca ampliar el acceso a educación médica continua, fortalecer la prevención y atención de complicaciones y promover decisiones clínicas responsables, con criterios éticos y basados en evidencia.

Durante la jornada, ocho profesionales compartirán conocimientos y experiencias sobre buenas prácticas, diagnóstico, prevención, abordaje de eventos adversos y nuevas técnicas en medicina estética. Cada ponente dispondrá de 50 minutos, además de un espacio de preguntas y respuestas con los asistentes.

“Mejorando la Salud Estética de México nace de la necesidad de compartir conocimiento, reducir riesgos y construir una comunidad médica cada vez mejor preparada. Cuando un profesional se capacita, no solamente mejora su práctica: también protege la salud y la confianza de sus pacientes”, señaló el Dr. Gabriel Cabrera.

La edición anterior reunió a aproximadamente 355 asistentes. Ese antecedente refleja el interés creciente de la comunidad médica por contar con espacios accesibles de actualización, intercambio clínico y construcción de redes profesionales. Para 2026, la convocatoria se amplía a médicos de distintas entidades de la República Mexicana.

Programa académico y participación especial

Participarán como ponentes:

Dr. Gabriel “Gabush” Cabrera

Dr. Eduardo Vivanco

Dr. Hiram Elizondo

Dr. Osvaldo Lemus

Dr. Abisai Arias

Dra. Jessica Pérez Ares

Dra. Luz Ortiz

Dra. Consesa Ibarra

El Dr. Julio César Flores Rodríguez tendrá una participación especial de 30 minutos. Es primer autor de una publicación científica que propone un algoritmo clínico basado en evidencia para el abordaje de nódulos asociados a PLLA.

Los títulos oficiales de las ponencias serán difundidos por la organización. El curso contará con constancia con valor curricular SEP-CONOCER, de acuerdo con la información proporcionada por los organizadores.

El encuentro también contempla una alfombra roja e invitados especiales. Sus nombres se darán a conocer únicamente cuando su participación se encuentre confirmada.

Datos esenciales del evento

Curso: Mejorando la Salud Estética de México

Mejorando la Salud Estética de México Fecha: Lunes 12 de octubre de 2026

Lunes 12 de octubre de 2026 Hora: 8:30 a. m.

8:30 a. m. Sede: Área de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Ciudad de México

Área de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Ciudad de México Dirigido a: Médicos y médicos especialistas

Médicos y médicos especialistas Modalidad: Presencial, gratuita y con registro previo

Presencial, gratuita y con registro previo Constancia: Valor curricular SEP-CONOCER, según los organizadores

Valor curricular SEP-CONOCER, según los organizadores Inscripción: WhatsApp: +52 56 3687 9978

Acerca del Dr. Gabriel Cabrera, “Dr. Gabush”

El Dr. Gabriel Cabrera es médico cirujano con formación en medicina estética avanzada y fundador de Aesthetic Rejuvenation Medical Center (ARMC). Su actividad profesional integra práctica clínica, divulgación y capacitación, con énfasis en resultados naturales, seguridad, innovación y atención responsable. En plataformas digitales también es identificado como “Dr. Gabush” y por su frase “Aló, Policía de Belleza”.

Información oficial del Dr. Gabush y ARMC