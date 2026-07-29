Se capacitará a productores de limón de Teocelo para mejorar sus cosechas

Se capacitará a productores de limón de Teocelo para mejorar sus cosechas

julio 29, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Con el objetivo de elevar la calidad de la producción del limón en la zona de Teocelo, se reforzará la capacitación de los productore mediante un trabajo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) y la asociación Efecto Sustentable A.C., informó el presidente de ésta última, Cristian H. Teczon Viccon.

El también productor, refirió que tras una reunión con el secretario Rodrigo Calderón Salas se anunció que la dependencia estatal brindará todas las facilidades para capacitar a productores de limón, con el propósito de elevar la calidad de la producción y ampliar sus oportunidades en los mercados nacionales e internacionales.

Teczon Viccon destacó la importancia de que, por primera vez en muchos años, el titular de la SEDARPA visitara el municipio de Teocelo para escuchar de manera directa las necesidades del sector productivo.

«En lo que he vivido no tengo memoria de que algún secretario visitara el municipio de Teocelo, y menos el titular de SEDARPA, en un municipio que lucha por fortalecer su producción y que enfrenta importantes retos en el campo».

El secretario Calderón Salas presentó la estrategia integral para fortalecer a los productores de café y de limón, la que contempla capacitación técnica, apoyos en equipamiento, acceso a créditos, mejores esquemas de comercialización e incentivos para agregar valor a las cosechas.

Asimismo, anunció el respaldo para la instalación de una seleccionadora de limón que permita mejorar los procesos de comercialización del producto.

El funcionario explicó que estas acciones se desarrollarán mediante las Escuelas Campesinas (ECA), donde especialistas brindarán asesoría sobre manejo de cultivos, nutrición vegetal, poda, control de plagas y aplicación adecuada de insumos, con el objetivo de incrementar la productividad del campo veracruzano.

Señaló que uno de los principales retos es transformar las prácticas de producción, ya que actualmente muchos productores obtienen entre ocho y diez toneladas de limón por hectárea, cuando mediante un manejo técnico adecuado es posible alcanzar rendimientos de entre 20 y 30 toneladas por hectárea.

Finalmente, Calderón Salas exhortó a los agricultores a planificar la producción con una visión de largo plazo, considerando que, aunque durante la temporada alta el precio del limón puede ubicarse entre dos y tres pesos por kilogramo, existen periodos del año en los que una fruta de mejor calidad alcanza una mayor rentabilidad.