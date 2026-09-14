El petróleo supera los 100 dólares por tensión geopolítica

septiembre 14, 2026

El precio del crudo Brent superó la barrera de los 100 dólares por barril debido a la creciente escalada bélica en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán.

Las pruebas sobre ataques recientes a embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz encendieron las alarmas en los mercados financieros, registrando niveles de cotización no vistos desde julio.

La incertidumbre sobre la seguridad marítima provocó un alza inmediata en los futuros del petróleo, afectando las proyecciones económicas globales.

El impacto en la cadena de suministro mundial

¿Qué riesgos enfrentan los mercados energéticos globales?

El estrecho de Ormuz representa un punto clave para el comercio energético, ya que por esta vía transita una parte sustancial del suministro mundial con destino a Asia, Europa y América. Los analistas advierten que la volatilidad en los precios continuará mientras persista el riesgo de interrupción en el flujo de hidrocarburos.

Por ello, el encarecimiento de la energía proyecta efectos colaterales en el transporte y logística, presionando los costos de combustibles para los consumidores finales.

Ante este escenario, la evolución de la crisis en el Golfo Pérsico determinará el comportamiento de las materias primas en las próximas semanas. Los operadores internacionales mantienen estrecha vigilancia sobre la navegación comercial, esperando una posible desescalada que evite mayores presiones inflacionarias a escala planetaria.