Depuración en censo de productores de leche para el Bienestar, quedan fuera 4 coyotes

Depuración en censo de productores de leche para el Bienestar, quedan fuera 4 coyotes

septiembre 11, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El delegado estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Evaristo Ovando Ramírez confirmó que se depuró el censo de los proveedores de leche para el Bienestar dejando fuera a 4 que se dedicaban al coyotaje.

En entrevista, posterior a la Guardia de Honor por el 216 Aniversario del Inicio de la Lucha de Independencia, el funcionario federal indicó que esto derivó de una revisión en campo, que los identificó como intermediarios y no productores.

Explicó que el director general de Leche para el Bienestar liberó los registros para los productores lecheros, a fin de que pudieran vender la materia prima en los centros de acopio.

“En la depuración prácticamente quedaron todos, solo fueron 4 que eran los coyotes, pero tuvieron que hacer visitas de campo uno por uno, además había problemas con los registros de SINNIGA, había registros del área de producción pecuario y fue caminando poco a poco”.

Ovando Ramírez recordó que en el 2024 se compraban alrededor de 7 millones de litros de leche, actualmente, se adquieren casi 22 millones de producto a 11 pesos, de los cuales no se gravan 4 pesos de los ingresos de los productores.

“A parte, la leche se pasteuriza y se vende en 300 tiendas en el estado de Leche para el Bienestar y se vende en 7 o 7.50, se vende a costo para que en zonas de mayor marginación se pueda adquirir leche de mejor calidad”.

Finalmente, Evaristo Ovando destacó que Veracruz se mantiene en el segundo lugar a nivel nacional en producción y acopio de leche, solo detrás de Jalisco.

En la depuración quedaron fuera cuatro que eran coyotes, se hicieron visitas de campo uno por uno, siniega, acercamos la gente para registro de la unidad pecuaria