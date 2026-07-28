Pobladores de Dos Ríos exigen reparación urgente de carretera Xalapa-Veracruz por baches “mortales”

julio 28, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Habitantes de la localidad Dos Ríos, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, exigieron a las autoridades correspondientes la rehabilitación urgente de la carretera federal Xalapa-Veracruz a la altura de su comunidad, tras advertir que el deterioro de la carpeta asfáltica ha cobrado la vida de al menos dos personas en los últimos tres meses.

Los pobladores manifestaron su indignación ante el constante peligro al que se enfrentan diariamente automovilistas, motociclistas y operadores de transporte de carga que transitan por esta vía estratégica para la conectividad del centro del estado.

Además de los trágicos accidentes registrados, los enormes agujeros provocan ponchaduras de neumáticos y averías mecánicas recurrentes.

Betzabel Carmona Hernández, vecina del lugar, repudió el abandono de la zona al señalar que el saldo reciente ha sido fatal y que los reclamos comunitarios no han encontrado eco institucional definitivo.

Los colonos precisaron que, si bien el Ayuntamiento de Emiliano Zapata ha ejecutado jornadas de bacheo eventuales, estas labores resultan inservibles debido a que las corrientes de agua generadas por las lluvias destruyen el material sintético en cuestión de días.

Subrayaron que mientras otros tramos de la ruta federal han recibido mantenimiento, el sector de Dos Ríos lleva más de dos meses con afectaciones severas, surgidas tras trabajos previos de reencarpetamiento defectuoso.

Ejemplo del riesgo latente fue el percance ocurrido el pasado domingo, donde un joven motociclista perdió la vida. Aunque versiones preliminares aludían a una colisión directa contra un tráiler, testigos presenciales, comerciantes y usuarios del transporte público afirmaron que el conductor perdió el control de la unidad tras caer en uno de los socavones del pavimento.

Asimismo, los vecinos expusieron el peligro que representan las unidades de carga pesada que sufren desperfectos o desprendimiento de neumáticos al impactar los orificios del camino.

Debido a la cercanía de las viviendas con el arroyo vehicular, temen que un camión pierda el control y termine volcando sobre las fincas habitacionales.

Ante la falta de una intervención de fondo por parte de las dependencias estatales y federales de infraestructura, la comunidad enfatizó que ya no aceptará parches ni medidas paliativas, demandando una reconstrucción asfáltica integral.

Los inconformes advirtieron que, de no obtener una respuesta inmediata y formal por parte de las autoridades competentes, procedéran al bloqueo de la carretera federal Xalapa-Veracruz para presionar por una solución definitiva.