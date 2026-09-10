Tribunal de Disciplina Judicial suspende a magistrado; esta siendo investigado por conductas al margen de la ley

Tribunal de Disciplina Judicial suspende a magistrado; esta siendo investigado por conductas al margen de la ley

septiembre 10, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Jonathan Cortés Vargas, fue suspendido temporalmente mientras es investigado por el Tribunal de Disciplina Judicial, informó la presidenta del Poder Judicial del Estado, Rosalba Hernández Hernández.

La magistrada explicó que el Tribunal de Disciplina Judicial asumió las funciones que anteriormente correspondían al Consejo de la Judicatura en materia de vigilancia y disciplina, incluidas las investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas por posibles irregularidades.

Aclaró que la suspensión es una medida temporal mientras se desarrolla la investigación y que hasta el momento no se ha determinado responsabilidad contra el magistrado.

“Cuando determina o detecta algún indicio de que pueda vulnerarse la función que realizan los jueces y las juezas, pues realiza estos actos para separar de manera temporal en tanto se hace la investigación. Pero están en investigación, aún no se ha determinado como tal responsabilidad”.

Investigan posibles actos de corrupción y dilación

Hernández Hernández señaló que existen varias investigaciones derivadas de denuncias presentadas por ciudadanos contra jueces y juezas por presuntas conductas que podrían afectar la imparcialidad u otros valores que rigen la función judicial.

Entre las conductas que pueden ser investigadas son varias, “hay muchas cuestiones sobre dilación, sobre cuestiones relacionadas con que no se excusaron de algún tema o relacionadas con presuntos actos de corrupción. Digamos, hay una variedad, retardo en el envío de las cuestiones, de las notificaciones”.

La magistrada explicó que no todas las personas que están bajo investigación son suspendidas, sino únicamente aquellas en cuyos casos se considera que podrían existir actos graves.

También señaló que cualquier ciudadano que considere vulnerado alguno de sus derechos puede presentar una queja o denuncia ante el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano autónomo del Poder Judicial del Estado, que tiene la obligación de iniciar la investigación correspondiente.

No todos fueron electos por voto ciudadano

Ante la pregunta sobre si las investigaciones involucran a juzgadores que llegaron al cargo mediante la elección judicial de 2025, Hernández Hernández aclaró que no todas las personas investigadas fueron electas mediante voto ciudadano.

Recordó que en el proceso de renovación del Poder Judicial local solo una parte de las magistraturas y juzgados fue sometida a elección, mientras que el resto de los cargos serán renovados en el proceso previsto para 2028.

En el caso de las suspensiones, explicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece quién debe suplir temporalmente a jueces, juezas, magistrados y magistradas cuando se encuentran ausentes.

En los juzgados, dijo, pueden asumir temporalmente las funciones las secretarías de acuerdos, mientras que en el Tribunal Superior de Justicia corresponde a la Secretaría de Acuerdos o a la persona que designe el Pleno realizar la suplencia.