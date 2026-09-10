“No tenemos ni agua”: médicos denuncian carencias en Centro de Alta Especialidad en Xalapa

septiembre 10, 2026

Juan David Castilla

Médicos y trabajadores del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Doctor Rafael Lucio” en Xalapa, la capital de Veracruz, iniciaron una jornada de labores «bajo protesta», colocando lonas dentro y fuera del nosocomio por la falta de insumos, medicamentos, personal y hasta servicios básicos como agua potable.

La manifestación se llevó a cabo en el nosocomio, ubicado sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, para denunciar públicamente las precarias condiciones en las que se ven obligados a trabajar.

“Estamos trabajando bajo protesta por la falta de insumos médicos, materiales de curación, medicamentos, personal de enfermería y médicos especialistas”, se lee en los mensajes.

El personal recalca que este desabasto y déficit de personal «repercute en la adecuada atención a los pacientes”. Un detalle notorio en las mantas es la fecha de agosto de 2026, lo que exhibe que el conflicto se ha prolongado.

El personal adscrito al CAE hizo pública una carta formal dirigida a la gobernadora Rocío Nahle García, donde los firmantes solicitan su intervención urgente para gestionar el presupuesto de salud que legalmente corresponde al estado.

El documento califica la situación actual como crítica, afirmando que «actualmente el sistema de salud en el estado está colapsado, sin insumos, infraestructura y equipo en general».

Los trabajadores argumentan que esta negligencia contraviene los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley General de Salud, y viola sus condiciones generales de trabajo.

Los quejosos reconocen la importancia de los medicamentos y el material de curación, y aclaran que estos elementos «son apenas una parte dentro de nuestro devenir diario» y no resuelven todas las necesidades del hospital.

El documento responsabiliza de manera directa a las autoridades por la crisis que atraviesa una de las instituciones de salud más importantes de la capital veracruzana. Hasta el momento, no se ha reportado una respuesta oficial por parte de las autoridades estatales ante estas demandas.

Personal médico, de enfermería y trabajadores del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” anunciaron una movilización para el próximo 13 de septiembre, a partir de las 8:00 horas, con la intención de exponer directamente a la gobernadora Rocío Nahle García las condiciones en las que aseguran estar laborando.