“Falso” que se usen programas sociales para compra de voluntades electorales: Sheinbaum

septiembre 10, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los programas sociales del gobierno federal sean utilizados para ganar voluntades electorales y sostuvo que, a diferencia de administraciones anteriores, los principales apoyos actualmente tienen un carácter universal y no están condicionados a la afiliación o preferencia política de los beneficiarios.

Ante el señalamiento de que los programas sociales podrían utilizarse con fines electorales, la mandataria respondió de manera tajante: “Falso”, y explicó que la propia Constitución establece la obligación de mantener estos apoyos e incrementar sus recursos por encima de la inflación.

Sheinbaum puso como principal ejemplo la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa que, dijo, representa más de 500 mil millones de pesos y beneficia de manera universal a todas las personas de 65 años y más, sin importar su filiación partidista.

“No podría ser clientelar, porque la reciben todos”, afirmó la presidenta, quien incluso mencionó que entre los beneficiarios pueden encontrarse personas identificadas con distintas posiciones políticas.

Explicó que para acceder a la pensión no se pregunta a los adultos mayores por qué partido votan ni se condiciona el apoyo a una determinada preferencia electoral.

El procedimiento, detalló, consiste en la inscripción al programa, la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar y posteriormente el depósito periódico de los recursos.

La presidenta contrastó este esquema con programas sociales implementados en gobiernos anteriores, a los que acusó de haber tenido características clientelares.

Como ejemplo mencionó programas como Hambre Cero, en los que, según dijo, los beneficiarios debían registrarse y acudir de manera constante, además de recibir orientación para apoyar electoralmente a un partido político.

“Ahora no, son programas universales”, sostuvo.

Sheinbaum reconoció, sin embargo, que no todos los programas tienen cobertura universal.

Mencionó el caso de Sembrando Vida, cuya concentración de beneficiarios en estados como Chiapas, Oaxaca y Tabasco responde, explicó, a criterios relacionados con las zonas que presentan mayores niveles de deforestación.

La mandataria señaló que Sembrando Vida no se limita a la plantación de árboles maderables o frutales, sino que también contempla apoyo para que los productores puedan cultivar su milpa y garantizar alimentos para el autoconsumo.

Con ello, insistió, la distribución de los programas responde a objetivos sociales, económicos y ambientales, y no a una estrategia para obtener votos.

No obstante, hacia el final de su respuesta, Sheinbaum introdujo un elemento político relevante al reconocer que deberá modificar la forma en que se expresa públicamente debido al inicio del proceso electoral.

“Me tengo que cuidar, porque hoy empieza el tiempo del proceso electoral”, afirmó, al señalar que deberá ser particularmente cuidadosa con sus declaraciones.

Aunque la presidenta defendió la naturaleza de los programas sociales, su propia referencia a la necesidad de “cuidarse” de lo que dice evidencia que el gobierno federal entra en una etapa en la que sus mensajes estarán bajo un escrutinio político y electoral mayor.