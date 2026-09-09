Nombra Alcalde de Banderilla a Nery Murrieta como nuevo director de Seguridad

septiembre 9, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.En sesión extraordinaria de Cabildo, el presidente municipal de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández, tomó protesta de ley a Nery Garizim Murrieta Arroyo como nuevo director de Seguridad Ciudadana y Vialidad, con la encomienda prioritaria de fortalecer la proximidad social, la prevención del delito y el respeto estricto a los derechos humanos en el municipio.

Tras la aprobación unánime de los integrantes del cuerpo edilicio, el munícipe otorgó un reconocimiento público a Gabriel Valerio Marín, quien se desempeñó como director encargado de la corporación y quien continuará sumando su experiencia dentro de la estructura operativa de la dependencia municipal.

Durante su toma de protesta, Murrieta Arroyo se comprometió a encabezar una gestión enfocada en generar confianza ciudadana y estrechar la colaboración entre la policía y la población local.

“Pondremos todo el esfuerzo y nuestra capacidad profesional para prevenir el delito; buscaremos que la propia población se involucre en nuestras campañas y que nos permitan mantenernos siempre cercanos a todos los habitantes», aseveró el funcionario.

El nuevo titular de la corporación es Contador Público con especialidad en Derecho Fiscal y ostenta una maestría en Criminalística e Investigación Forense.

Cuenta con formación en equidad de género, el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y ética policial, respaldado por una trayectoria previa dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), la extinta Policía Federal y la Guardia Nacional.