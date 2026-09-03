¡El legado continúa! Nace el primer nieto de John Lennon

septiembre 3, 2026

El músico Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, anunció el nacimiento de su primer hijo junto a la cantante y modelo Charlotte Kemp Muhl.

El bebé, un niño llamado Aurelius, se convierte en el primer nieto de John Lennon, legendario integrante de The Beatles, quien fue asesinado en 1980.

Sean Ono Lennon, de 50 años, informó la llegada del bebé a través de sus redes sociales, donde publicó fotografías del recién nacido y de su pareja.

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Con su característico sentido del humor, escribió que él y Charlotte Kemp Muhl habían “creado un ser humano” y reveló que su nombre es Aurelius.

Una de las imágenes muestra al hijo de John Lennon sosteniendo al bebé, mientras otra retrata a su pareja en una cama de hospital con el recién nacido.

El anuncio generó felicitaciones de figuras de la música, entre ellas Patti Smith, Paris Hilton, Flea y Willow Smith, quienes celebraron el nacimiento.