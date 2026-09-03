Erik Lira no jugará en el AS Mónaco; su fichaje se cayó

septiembre 2, 2026

El mediocampista Erik Lira estuvo a punto de cumplir su objetivo de jugar en Europa, pero su fichaje por el AS Mónaco se cayó en el último momento. Los términos de su llegada al club francés ya estaban acordados, pero una operación ajena a él terminó impidiendo que pudiera ser registrado en la Ligue 1.

El futbolista de 26 años se formó en las fuerzas básicas de Pumas y debutó en Primera División con el conjunto universitario en 2018. Después de consolidarse en el futbol mexicano, llegó a Cruz Azul en 2022, donde se convirtió en uno de los jugadores habituales del equipo y también recibió llamados a la Selección Mexicana.

El salto al futbol europeo representaba uno de los pasos más importantes de su carrera, especialmente después de varios años como uno de los mediocampistas con mayor regularidad en la Liga MX.

¿Por qué no se concretó el fichaje?

El fichaje de Erik Lira dependía de una operación que se encontraba fuera de sus manos. El AS Mónaco necesitaba liberar una plaza de jugador extracomunitario para poder registrar al mexicano, por lo que la salida del delantero Folarin Balogun al Everton FC era una pieza clave para completar el movimiento.

Sin embargo, el futbolista estadounidense no superó las pruebas médicas con el conjunto inglés y la negociación se detuvo cuando quedaba poco tiempo para el cierre del mercado francés. Al no concretarse su salida, el club monaqués no pudo liberar el espacio que necesitaba para registrar a Erik Lira y la transferencia terminó por caerse.

La operación había avanzado hasta el punto de que Cruz Azul y el AS Mónaco ya habían alcanzado un acuerdo cercano a los 9.2 millones de dólares fijos, además de variables y un 20 por ciento de una futura venta del mediocampista. El propio presidente de La Máquina, Víctor Velázquez, había confirmado que las condiciones del traspaso estaban prácticamente acordadas.

La frustración también llegó desde el equipo de la Ligue 1; el CEO del AS Mónaco, Thiago Scuro, reconoció que el club lamenta no haber podido completar la llegada del seleccionado nacional, pese a que el acuerdo estaba listo y el mexicano estaba preparado para comenzar su etapa en Francia.

A pesar del golpe, el futuro de Erik Lira todavía no está definido. El mediocampista mantiene una propuesta del Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos y también podría buscar una oportunidad en Portugal, Países Bajos o Turquía, mercados cuyos periodos de inscripción permanecen abiertos.

Después de quedarse a las puertas de su llegada al futbol francés, todavía tiene posibilidades de abandonar Cruz Azul y cumplir su objetivo de jugar fuera de México. No obstante, el AS Mónaco ya no será su destino en este mercado, pero el cierre de una negociación no necesariamente significa el final de su búsqueda por dar el salto al futbol europeo.