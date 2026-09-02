42% de las mujeres en México vive con estrés financiero alto

septiembre 2, 2026

La salud financiera es uno de los principales retos de las familias mexicanas, y las mujeres son quienes enfrentan la mayor presión: el 42% presenta estrés financiero alto, frente al 31% de los hombres, de acuerdo con los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Salud Financiera, presentada por Óscar Rosado Jiménez, presidente de la CONDUSEF, durante la conferencia de prensa de CONCANACO SERVYTUR México.

El estudio recuperó información de 20,448 personas representativas de un universo de 92.8 millones de habitantes (el 63% población urbana y el 37% rural); en total, el 72% de la población registra un nivel alto o moderado de estrés financiero.

La presión sobre las finanzas de las mujeres es sistémica. El 62% manifestó que nunca le sobra dinero al finalizar el mes; representan el 57% de quienes perciben hasta un salario mínimo mensual y concentran el 55% del gasto mensual en el hogar. Son quienes más administran, con menos recursos y mayor incertidumbre.

El ingreso es también un factor determinante. Entre quienes reciben hasta un salario mínimo, el 41% presenta estrés alto y el 34% moderado (es decir, tres de cada cuatro están bajo presión financiera relevante). En rangos superiores, el estrés alto se mantiene entre el 29% y el 36%, lo que muestra que la presión financiera no desaparece al crecer el ingreso.

La encuesta identificó además el denominado “ciclo tóxico de las finanzas“: ingresos destinados al consumo, luego al endeudamiento y al pago de obligaciones, generando nuevamente escasez y presión para incrementar los ingresos.

Al respecto, Óscar Rosado Jiménez, presidente de la CONDUSEF, señaló que “Las mujeres hacen magia para que el dinero alcance: administran el hogar, resuelven imprevistos y sostienen buena parte de la economía familiar. Pero no podemos pedirles que hagan más con menos. La salud financiera también significa darles herramientas para que el dinero deje de ser una fuente de presión y se convierta en una herramienta de tranquilidad y de futuro”.

Por su parte, Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México, dijo que “detrás de cada cifra hay una familia tomando decisiones para llegar a fin de mes”. Necesitamos más educación financiera, mejores herramientas y condiciones que permitan a las personas administrar sus recursos con mayor tranquilidad y tomar decisiones informadas”.

Para CONDUSEF, la educación financiera es esencial para tomar decisiones inteligentes con el dinero, evitar deudas y asegurar un futuro económico estable, e invita a revisar su oferta educativa en su micrositio “Educa tu cartera”: https://webappsos.condusef.gob.mx/EducaTuCartera/index.html, donde hay cursos y talleres digitales, dos diplomados (uno en Educación Financiera, otro en Seguros) y otros materiales de consulta que pone a disposición.