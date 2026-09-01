México se prepara para suspender millones de líneas y el problema no será registrar el número, es que los servicios no colapsen

México se prepara para suspender millones de líneas y el problema no será registrar el número, es que los servicios no colapsen

agosto 31, 2026

El registro obligatorio de líneas móviles en México continúa avanzando y ahora tiene un nuevo grupo en la mira. El 31 de agosto de 2026 es la fecha límite para que las líneas cuyo último dígito sea 1 completen su vinculación. Después de ese día comenzará un periodo de hasta 72 horas durante el cual los operadores deberán aplicar las suspensiones de manera gradual.

El calendario fue establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) después de que la fecha original del 30 de junio fuera sustituida por un esquema escalonado. Cada terminación tiene una fecha distinta y el proceso se extenderá hasta finales de diciembre.

El primer corte ocurrió con los números terminados en 0. Ahora corresponde a quienes tienen un 1 al final de su número, mientras que las siguientes fechas serán el 15 de septiembre para el 2 y el 30 de septiembre para el 3.

La experiencia con las líneas terminadas en 0 ya dejó claro qué ocurre después del vencimiento. La CRT comenzó a suspenderlas gradualmente durante las 72 horas posteriores al 15 de agosto, pero posteriormente reactivó 3 millones 627 mil 213 líneas cuyos usuarios finalmente completaron la vinculación.

La suspensión no implica cancelar el número. Una vez realizado el registro, el servicio puede restablecerse. Mientras una línea permanece suspendida, las llamadas normales, los mensajes y los datos móviles dejan de funcionar, aunque permanecen disponibles las comunicaciones con servicios de emergencia, atención ciudadana y la compañía telefónica, además de las alertas sísmicas.

Todavía faltan millones de líneas por vincular

El avance del registro muestra que el proceso todavía está lejos de terminar. Al 25 de agosto, de acuerdo con las cifras, 75 millones 852 mil 485 líneas móviles ya estaban vinculadas, equivalentes a 52.68% del total nacional. Eso significa que 68 millones 147 mil 515 líneas seguían sin registrarse, casi la mitad de las 144 millones de líneas móviles existentes en México.

El calendario continuará después del corte de los números terminados en 1: el 15 de septiembre tocará a los que terminan en 2; el 30 de septiembre, a los que terminan en 3; y así sucesivamente hasta llegar al 31 de diciembre, cuando concluya la programación para las líneas terminadas en 9.

La vinculación, sin embargo, puede hacerse desde ahora sin importar cuál sea el último dígito del número. El trámite está disponible mediante las plataformas de los operadores y también de forma presencial en sus Centros de Atención a Clientes, incluso puede realizarse desde el propio teléfono sin saldo ni datos móviles.