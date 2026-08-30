Marchan en Xalapa contra crueldad animal; exigen endurecer penas

agosto 30, 2026

Juan David Castilla

Colectivos y rescatistas independientes marcharon este domingo 30 de agosto por las principales calles de Xalapa para exigir a las autoridades municipales y estatales mayor atención a los casos de crueldad registrados durante la última semana en la capital veracruzana.

La movilización pacífica se derivó luego de que los pasados 24 y 25 de agosto fueran localizados perros en condiciones de extrema violencia en la zona de Santa Rosa, así como el hallazgo reportado el 26 de agosto sobre un presunto criadero clandestino de donde fueron rescatados 43 caninos de la raza chihuahua.

Naxhieli Guadalupe Sánchez Mendoza, integrante de la organización Conectando con el Corazón, manifestó que ambos hechos revelan la urgencia de coordinar esfuerzos entre las autoridades, la sociedad civil y los protectores independientes para prevenir y castigar este delito.

“Nosotros marchamos con un propósito. Esto no va a quedar aquí ni termina en Plaza Lerdo; estamos trabajando en una reforma, en una adecuación al Código Penal», aseveró.

La entrevistada indicó que es necesaria la iniciativa «Reforma Milagrito», propuesta denominada así en honor al único canino sobreviviente de un ataque violento ocurrido meses atrás en Santa Rosa, pues la fundación obtuvo la guarda y custodia legal ante el Ayuntamiento de Xalapa para posteriormente darlo en adopción.

Los activistas señalaron que el marco legal vigente en Veracruz contempla sanciones mínimas que no inhiben la violencia hacia las especies. Explicaron que, aun cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) logra judicializar las carpetas de investigación, los responsables enfrentan castigos mínimos.

«Nos encontramos con que las penas son irrisorias. Hay casos donde las sanciones han sido de alrededor de 2 mil pesos y acudir a firmar durante seis meses, pese a tratarse de hechos de extrema crueldad», expuso Sánchez Mendoza.

A la protesta se sumaron colectivos como Ada Azul y activistas independientes de Xalapa y municipios conurbados, quienes recalcaron que el silencio ciudadano fomenta que la violencia hacia las mascotas escala a niveles alarmantes. Por ello, instaron a la población a denunciar de manera formal ante las autoridades competentes cualquier acto de maltrato.

Los manifestantes plantearon la instalación de mesas de trabajo permanentes con las autoridades gubernamentales. Señalaron que frecuentemente existe desconocimiento entre las dependencias sobre sus atribuciones legales, lo que provoca burocracia, retrasos y desatención a las denuncias presentadas por la ciudadanía.