Marchan colectivos en Xalapa por desapariciones

agosto 30, 2026

Juan David Castilla

Las desapariciones en el estado de Veracruz continúan, advirtieron integrantes de colectivos de búsqueda que marcharon en la capital del estado durante el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada para exigir la localización de sus seres queridos. La movilización comenzó con una concentración en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente a Palacio de Gobierno. Posteriormente, las familias caminaron con lonas y fotografías de sus hijas e hijos con dirección al Memorial de los Desaparecidos, ubicado en el crucero de las avenidas Xalapa y Orizaba.

Durante la manifestación, Victoria Delgadillo Romero, representante del colectivo Familiares Enlaces Xalapa, denunció que la violencia y la desaparición forzada afectan a toda la entidad y al país, señalando como ejemplo la severa crisis de inseguridad en Poza Rica. La activista recriminó que las instituciones pretendan catalogar a las víctimas como expedientes de «larga data» para restarles prioridad, acumulando carpetas de investigación diariamente sin ofrecer avances concretos por parte de las autoridades.

«Si nosotros no buscamos, el gobierno no busca; para ellos son carpetas y personas de larga data. Nuestros hijos son nuestra vida y no vamos a dejar de buscarlos. Están rebasados, diario les cae un desaparecido y si no buscan a los recientes, cuándo van a buscar a los de larga data si en todos estos años no lo han hecho», aseveró.

Delgadillo Romero exigió al Gobierno del Estado mantener y garantizar los recursos económicos e institucionales destinados a las jornadas de campo, advirtiendo que, de reducirse los apoyos, las familias emprenderán acciones de protesta más severas. Resaltó que han sido las propias madres quienes han logrado ubicar a personas con o sin vida.

Asimismo, la representante de Familiares Enlaces Xalapa hizo un llamado a la sociedad civil para sumarse con empatía a la causa, rechazando categóricamente que su movimiento responda a fines políticos o electorales. “Lo único que le pedimos a las autoridades es que busquen a nuestros hijos y nos los regresen. Cuando nos los entreguen, se lo aseguro que no nos volverán a ver aquí. La justicia les tocará a ellos hacerla, nosotros solo estamos en la búsqueda», enfatizó.

La activista alertó sobre el incremento en los reportes de menores de edad desaparecidos. Aclaró que aunque existen casos donde jóvenes se ausentan por problemas familiares y son ubicadas de forma inmediata, la situación que enfrentan las familias del colectivo es una constante lucha contra la impunidad tras años de incertidumbre y dolor acumulado.