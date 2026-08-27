Denuncian retención ilegal de una lactante de nueve meses en Xalapa

agosto 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Familiares de la joven Melanie Samantha protestaron frente a Palacio de Gobierno y bloquearon la calle Enríquez para denunciar la sustracción ilegal de su hija de tan solo nueve meses de nacida, cometida presuntamente por su suegra, Lucero Galindo, quien valiéndose de su condición de abogada y mediante presuntas irregularidades, mantiene retenida a la lactante desde la semana pasada.

Maribel Carmona Mejía, abuela materna de la menor, repudió la presunta lentitud e ineficiencia con la que han actuado las instituciones encargadas de la procuración de justicia y de la protección de la infancia en la entidad, pues hasta el momento ninguna ha logrado restituir a la pequeña con su madre.

De acuerdo con la declarante, los hechos se registraron el pasado jueves 20 de agosto cuando la abuela paterna, acompañada por su hijo Jaime Martínez Galindo y su pareja sentimental, retiró a la bebé del cuidado de Melanie.

Posterior a ello, promovieron una orden de restricción alegando presuntos actos de violencia por parte de la madre, acusación que la familia materna desmiente por carecer de elementos probatorios.

Carmona Mejía señaló que la suegra no cuenta con la custodia legal de la niña y que, valiéndose de supuestas anomalías jurídicas, ha impedido todo contacto entre la lactante y la progenitora. Destacó que esta situación vulnera de manera grave los derechos fundamentales de la primera infancia, en particular el derecho a la lactancia y al vínculo materno.

La denunciante cuestionó la validez del procedimiento mediante el cual las autoridades concedieron las medidas de protección a favor de los familiares paternos, señalando que Melanie únicamente actuó en defensa propia al intentar evitar que le arrebataran a su hija.

Asimismo, refirió que el padre biológico de la menor nunca se ha hecho cargo de su manutención ni ha solicitado formalmente la custodia, siendo la abuela paterna quien encabeza las acciones legales para retener a la menor.

A pesar de que ya existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y se ha recurrido a instancias como el Instituto Municipal de las Mujeres y el Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), las instituciones se declaran incompetentes o señalan estar limitadas en sus atribuciones.

Los quejosos exigen la intervención inmediata de las autoridades competentes para rescindir la medida de protección y devolver la custodia de la bebé a su madre, asegurando que continuarán con las acciones legales y de protesta necesarias hasta que se haga justicia.