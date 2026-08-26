Propuesta busca proteger a gamers mexicanos ante cierres de servidores y plataformas digitales

agosto 26, 2026

El Congreso de la Ciudad de México solicitó al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor fortalecer las reglas de protección a usuarios que adquieren videojuegos mediante plataformas digitales.

La propuesta fue impulsada por el diputado Ángel Augusto Tamariz Sánchez, de Morena, quien planteó actualizar la legislación ante un modelo de comercialización en el que una compra digital puede limitarse a una licencia temporal y revocable, pese a que el usuario paga el precio completo del producto.

Congreso capitalino plantea actualizar derechos de consumidores digitales mexicanos

Durante la sesión del 19 de agosto, la Comisión Permanente aprobó un Punto de Acuerdo dirigido a las autoridades federales para revisar los mecanismos de protección al consumidor frente al crecimiento de las plataformas digitales de videojuegos.

Tamariz Sánchez señaló que la propuesta busca representar a una comunidad estimada en más de 72 millones de gamers en México y más de 5.5 millones en la Ciudad de México. El legislador sostuvo que el avance hacia formatos digitales exige reglas más claras sobre lo que realmente adquiere una persona al pagar por un videojuego.

“Durante décadas, la lógica capitalista fue simple: si trabajas y pagas por algo, ese algo es tuyo. Si comprabas un disco o un cartucho de videojuegos, lo tenías en tus manos y era de tu propiedad. Lo podías guardar, prestar a un amigo, regalárselo a tu hijo o venderlo en el tianguis (…). Pero hoy estamos presenciando un fenómeno peligroso: grandes corporaciones como Sony, que anunció el fin de los formatos físicos para sus nuevas consolas, nos están arrastrando a una nueva era que muchos analistas llaman tecnofeudalismo”, puntualizó.

Licencias digitales generan debate sobre propiedad y acceso permanente

El diputado advirtió que, en distintos servicios digitales, el pago no necesariamente implica la propiedad definitiva del videojuego, sino el acceso mediante una licencia sujeta a condiciones establecidas por la plataforma.

“Cuando hoy le das clic al botón de comprar en una tienda digital, en realidad no se está comprando el juego; se está rentando con una licencia temporal de uso. Pagas el precio completo de un producto, pero ellos se reservan el derecho de apagar los servidores que lo mantienen cuando quieran; de quitarte el acceso al contenido o de borrarlo de tu biblioteca, sin devolverte un solo peso”, reclamó.

Como ejemplo, mencionó el caso de The Crew, cuyos usuarios perdieron acceso al videojuego después de la desconexión de sus servidores. Para Tamariz Sánchez, este tipo de situaciones muestran la necesidad de establecer mecanismos de compensación o responsabilidad cuando un servicio deja de estar disponible.

“Esto no sólo es un cambio de tecnología. Es un modelo de ‘rentismo’ y de acumulación desmedida. Las grandes empresas ya no ganan únicamente por lo que producen, sino por su capacidad de cobrarte una y otra vez por acceder a lo que creías que era tuyo”, recalcó el morenista.

Propuesta busca transparencia y protección ante cierre de servidores

El legislador aclaró que la iniciativa no pretende frenar la innovación tecnológica, sino fortalecer la información que reciben las personas consumidoras antes de realizar un pago. Uno de los objetivos es que las plataformas indiquen de forma clara si se adquiere un bien digital permanente o únicamente una licencia revocable de uso.

El Punto de Acuerdo también solicita que la Secretaría de Economía y la PROFECO refuercen la vigilancia sobre las condiciones de comercialización y que el Congreso de la Unión analice ajustes legales acordes con las características de los mercados digitales.

La propuesta plantea además proteger el patrimonio de los consumidores ante cierres arbitrarios de servidores o plataformas y establecer mecanismos efectivos de responsabilidad para las empresas que comercializan videojuegos digitales en México.