“Me viene valiendo”: Victoria Ruffo explota y pone fin a la polémica con Alessandra Rosaldo

agosto 25, 2026

Victoria Ruffo decidió poner punto final a la polémica que se desató luego de sus declaraciones sobre Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

La actriz aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y dejó claro que, después de la controversia, prefiere mantenerse al margen de cualquier comentario relacionado con la familia de su expareja.

La discusión comenzó cuando la protagonista de La madrastra fue cuestionada por las críticas que Aitana había recibido en redes sociales tras mostrar sus habilidades para cantar y bailar.

En aquella conversación, Ruffo hizo referencia a los cambios físicos que atraviesan los niños durante ciertas etapas de crecimiento y utilizó una expresión que rápidamente provocó reacciones.

Está en la peor edad, están refeos a esa edad, muy feítos”, comentó entonces la actriz, quien también señaló que durante esos años los menores pueden estar muy delgados, subir de peso o experimentar distintos cambios físicos.

Aunque Victoria también reconoció el talento de Aitana y consideró positivo que la niña cante y baile, la manera en que habló sobre su apariencia generó críticas.

La controversia incluso llegó hasta Alessandra Rosaldo, quien prefirió no entrar en una confrontación directa, pero dejó clara su postura al ser cuestionada por la prensa.

La integrante de Sentidos Opuestos señaló que no acostumbra opinar sobre otras personas y mucho menos sobre los hijos ajenos. Además, explicó que Aitana no tiene redes sociales ni acceso a los comentarios que circulan sobre ella, por lo que permanece protegida de buena parte de la polémica.

Ante la insistencia de los medios, Victoria Ruffo finalmente habló nuevamente sobre el tema y mostró su molestia por la manera en que sus declaraciones fueron interpretadas.

Con el característico sentido del humor que suele mostrar ante la prensa, la actriz aseguró que muchas veces responde preguntas únicamente para mantener una conversación amena, pero termina involucrada en controversias que, según ella, no le interesan.

Yo tengo un humor muy bonito, me llevo muy bien con todo mundo. Pero luego me hacen preguntas también de gente que la verdad me viene valiendo toneladas”, expresó.

Ruffo explicó que su intención nunca fue atacar directamente a Aitana y aseguró que estaba hablando de una etapa general del crecimiento. Para reforzar su argumento, incluso se refirió a sus propios hijos y a su infancia.

Mis niños estaban re feos cuando estaban chiquitos, pero se compusieron. Y yo estaba también muy feíta de chiquita, pero me compuse bastante”, comentó entre risas.

La actriz también aprovechó para anunciar que ya no quiere involucrarse en este tipo de situaciones.

No me quiero ya meter con nadie, ni opinar de nadie porque la verdad me viene valiendo toneladas”, sentenció.

Cuando los reporteros le preguntaron directamente si se arrepentía de sus declaraciones sobre Aitana, la respuesta de Victoria fue contundente.

Yo nunca me arrepiento de nada porque no digo nada malo”, afirmó.

La actriz agregó que, desde su perspectiva, el problema está en quienes interpretaron sus palabras de una manera diferente a la intención original.

Los que entienden otra cosa son los que están mal de la cabeza”, lanzó, dejando claro que no considera necesario ofrecer una disculpa por sus comentarios.

Pese a las distintas reacciones, Victoria parece decidida a cerrar el capítulo. Después de años de haber dejado atrás las diferencias con Eugenio, la intérprete evitó alimentar una nueva confrontación y aseguró que no pretende opinar nuevamente sobre Aitana ni sobre la familia Derbez.