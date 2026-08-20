Planean regresar al Reino Unido los duques de Sussex

agosto 20, 2026

El príncipe Harry y Meghan Markle planean regresar a vivir al Reino Unido junto a sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, según información de la BBC.

La pareja tendría previsto trasladarse a finales de agosto desde California a una residencia privada ubicada fuera de Londres, que no pertenece a las propiedades de la familia real.

Los hijos de los duques de Sussex están inscritos para comenzar las clases en un colegio británico en septiembre, lo que refuerza los planes de la familia para establecerse nuevamente en el país. Aunque el rey Carlos III no conocía la iniciativa antes del pasado fin de semana, habría recibido positivamente la posibilidad de convivir con mayor frecuencia con sus nietos en un entorno privado.

El regreso no implicaría cambios en el estatus oficial de Harry y Meghan, quienes continuarán siendo particulares y sin funciones oficiales dentro de la monarquía.

La mudanza ocurre después de que ambos abandonaran sus deberes reales a principios de 2020 y se trasladaran a Estados Unidos, decisión que provocó tensiones en las relaciones familiares.

Uno de los principales desafíos para su regreso será la seguridad de la familia, Harry ha mantenido una disputa legal por el nivel de protección policial que recibe en Reino Unido desde que dejó sus funciones reales.

A pesar de estas dificultades, el reciente encuentro con el rey Carlos III y la reina Camila representó un acercamiento importante, ya que fue la primera vez en más de cuatro años que el monarca pudo ver personalmente a sus nietos.