Aseguran 5.8 millones de cigarros apócrifos en aduana del AICM

agosto 20, 2026

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades del Gabinete de Seguridad, aseguró cuatro embarques que contenían aproximadamente 5 millones 808 mil cigarros apócrifos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informaron las dependencias.

Los cargamentos provenían de Singapur y Sri Lanka con destino a la Ciudad de México, y la mercancía asegurada se contabilizó en 484 cajas y 24 pallets, con un peso aproximado de 8 mil 525 kilogramos.

La actuación conjunta de ANAM a través de la Aduana del AICM y personal de Semar refrenda la efectividad de la estrategia basada en inteligencia aduanera, gestión integral de riesgos, tecnología de inspección no intrusiva y coordinación operativa, para identificar y neutralizar operaciones de comercio exterior con indicadores de riesgo.

De acuerdo con la documentación correspondiente, los cargamentos se encontraban amparados por cuatro guías aéreas, con diferentes empresas vendedoras e importadoras. La mercancía permanece asegurada de manera precautoria dentro del recinto fiscalizado, hasta determinar su situación jurídica.

Las acciones fortalecen la seguridad nacional, protegen la salud pública y combaten el contrabando que afecta la economía y la recaudación del Estado mexicano.