iPhone 18 Pro aumentaría precios por uso de nuevo chip

agosto 18, 2026

El próximo iPhone 18 Pro podría llegar con un importante salto en rendimiento, pero también con un precio mayor. De acuerdo con una filtración atribuida a fuentes de la cadena de suministro, el nuevo teléfono incorporaría el procesador A20 Pro, cuya fabricación representaría un costo considerablemente superior para Apple.

Según la información difundida por Fixed Focus Digital, el A20 Pro tendría un rendimiento aproximadamente 18 por ciento superior al A19 Pro utilizado en el iPhone 17 Pro. Además, se espera que su eficiencia energética mejore alrededor de 30 por ciento, avances que estarían relacionados con el nuevo proceso de fabricación y cambios en la arquitectura del chip.

El posible incremento en las capacidades del procesador también tendría consecuencias para el precio del dispositivo. Las filtraciones señalan que cada A20 Pro podría costarle a Apple alrededor de 280 dólares, una cifra que representaría cerca de 80 por ciento más que el costo estimado del A19 Pro, por lo que el componente podría convertirse en uno de los factores detrás de un aumento en el precio final.

A esto se suma la situación del mercado de memoria, según el reporte, la combinación del mayor costo del procesador y la escasez de memoria RAM podría llevar a que el iPhone 18 Pro sea entre 250 y 300 dólares más caro que el iPhone 17 Pro. Esta cifra todavía corresponde a estimaciones derivadas de filtraciones y no a un precio confirmado por Apple.

Apple todavía no ha presentado oficialmente el equipo ni el A20 Pro, por lo que habrá que esperar a la presentación prevista para las primeras semanas de septiembre para conocer las características definitivas, así como el costo que tendrá el nuevo modelo.