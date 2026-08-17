Ataque armado deja tres muertos en San Rafael

agosto 17, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un ataque armado registrado durante la noche de este domingo cobró la vida de tres personas, dos hombres y una mujer, en las inmediaciones de la localidad de El Pital, perteneciente al municipio de San Rafael, lo que provocó un despliegue de las corporaciones de seguridad en la región centro-norte del estado.

Las agresiones ocurrieron sobre la calle Cecilio González, casi a la altura de una escuela primaria, punto hasta donde arribaron sujetos armados que abrieron fuego de manera directa contra las víctimas.

Vecinos de la zona, alarmados por la ráfaga de detonaciones, dieron aviso de inmediato a las autoridades mediante llamadas a las líneas de emergencia.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar y localizaron a las tres personas tendidas sobre la vía pública con heridas de proyectil de arma de fuego. Minutos después, paramédicos que arribaron para brindar los primeros auxilios confirmaron que ninguno de los agredidos contaba con signos vitales.

El perímetro fue acordonado por los efectivos para preservar la escena del crimen, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Servicios Periciales realizaban el levantamiento de los indicios y el traslado de los tres cuerpos —quienes permanecen en calidad de desconocidos— al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

Pese al operativo de búsqueda desplegado en los accesos al municipio, los agresores lograron darse a la fuga.