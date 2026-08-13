¡No pongas precio a la vida de tus hijos!: vecinos rechazan construcción de gasolinera

¡No pongas precio a la vida de tus hijos!: vecinos rechazan construcción de gasolinera

agosto 13, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Vecinos de la colonia Del Maestro, en la capital del estado, se organizaron y comenzaron a recabar firmas para exigir a las autoridades municipales y estatales que frenen la posible construcción de una gasolinera en la avenida Américas número 10, casi esquina con la avenida Xalapa.

Habitantes de la zona colocaron lonas de protesta sobre el portón de acceso a la privada Agustín F. Blancas y sobre la avenida Américas, donde advierten el riesgo constante que representaría un proyecto de esta naturaleza en una zona residencial.

“¡No pongas precio a la vida de tus hijos! las autoridades deben saber que no queremos la gasolinera aquí”, se lee en una de las lonas.

En entrevista, Luis Fuentes, vecino de la colonia Del Maestro, señaló que la principal preocupación de las familias es el impacto ecológico y la vulneración a la seguridad, debido a la cercanía con recintos educativos y religiosos.

«Está la Facultad de Economía a pocos metros, tal vez a menos de 100 metros; hay una iglesia sobre la avenida Américas y planteles educativos como el Instituto Simón Bolívar. Creemos que las autoridades deben analizar si realmente es factible un proyecto de alto impacto en una colonia residencial y no comercial», manifestó.

En los mensajes impresos en las lonas colocados por los inconformes, se alerta sobre posibles explosiones e incendios, emisión de gases tóxicos para la infancia, así como problemas de inseguridad y caos vial.

«Las autoridades deben saber que no queremos la gasolinera aquí», se lee en los mensajes.

Los colonos demandan una revisión exhaustiva del expediente técnico y de los permisos correspondientes para constatar que el proyecto se apegue estrictamente a la normatividad legal y ambiental vigente.

“Pedimos que se nos escuche y que se vigile si se está actuando conforme a ley y a derecho, o si se pretende omitir la reglamentación para conseguir permisos de forma irregular», agregó el entrevistado.

Los vecinos adelantaron que mantendrán el frente común y entregarán las firmas recabadas ante los ayuntamientos e instancias correspondientes para frenar de manera definitiva la obra.