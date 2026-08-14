Festival del Pambazo de Xalapa espera 55 mil visitantes

agosto 13, 2026

Redacción/Xalapa.- La convocatoria para participar en la octava edición del Festival del Pambazo de Xalapa se agotó en pocas horas, por lo que este año se contará con la participación de 70 expositores.

En entrevista para En Contacto, el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Fernando Arana Watty, informó que se espera una afluencia de alrededor de 55 mil visitantes durante el festival.

El funcionario destacó que este evento busca impulsar la actividad económica local y promover uno de los platillos representativos de la gastronomía xalapeña.