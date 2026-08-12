Procuraduría Municipal fortalece acciones para la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de calle

agosto 11, 2026

Xalapa, Ver., 11 de agosto de 2026.- Como parte de las acciones permanentes orientadas a la protección integral de la niñez y adolescencia que realiza el Ayuntamiento, encabezado por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Xalapa, perteneciente al Sistema DIF Municipal, llevó a cabo recorridos en las principales avenidas, cruceros y parques de la ciudad.

El objetivo es identificar la situación de este sector de la población que se encuentre en contexto de calle o en condiciones de vulnerabilidad, con la finalidad de valorar cada caso y, en el ámbito de sus atribuciones, implementar las acciones necesarias para la restitución y protección de sus derechos.

Durante las brigadas realizadas se respetó en todo momento el interés superior de la niñez. Como resultado de estos operativos, se identificaron cinco casos en la zona de la avenida Murillo Vidal, avenida Américas y Paseo de Los Lagos.

Estas acciones permiten generar diagnósticos oportunos, fortalecer la atención institucional y canalizar los casos que lo requieran a las instancias competentes.

Este trabajo forma parte de la coordinación permanente entre el Ayuntamiento de Xalapa, el Sistema DIF Municipal y la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de impulsar estrategias integrales orientadas a la prevención del trabajo infantil y contribuir a garantizar el bienestar, la seguridad y el desarrollo pleno de las infancias y adolescencias del municipio.