Alertan sobre riesgos de ludopatía en entornos digitales

agosto 11, 2026

El trastorno por juego de apuestas, conocido comúnmente como ludopatía, representa un problema de salud mental que puede afectar distintas áreas de la vida cuando la conducta de apostar deja de ser ocasional y se vuelve repetitiva e incontrolable, advirtió Guillermo Peñaloza Solano, médico psiquiatra adscrito a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).

“La diferencia entre una apuesta ocasional y un trastorno por juego de apuestas es que la persona sigue apostando aun cuando ya enfrenta pérdidas económicas, deudas, conflictos familiares o problemas laborales, porque mantiene la expectativa de recuperar lo perdido”, explicó el especialista.

Peñaloza Solano señaló que las plataformas digitales favorecen esta conducta al permitir apostar las 24 horas del día desde un teléfono celular y ofrecer recompensas inmediatas que generan una sensación de gratificación, además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce este padecimiento por la pérdida de control sobre la conducta de apuestas.

El psiquiatra indicó que las personas con dificultades para controlar impulsos, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o algunos trastornos de la personalidad presentan mayor vulnerabilidad. Adolescentes y jóvenes enfrentan un riesgo importante debido a la normalización de las apuestas en redes sociales y al contenido difundido por creadores digitales.

El trastorno suele coexistir con ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental, por lo que recomendó buscar atención profesional desde las primeras señales.

Prevención y atención disponible

Peñaloza Solano llamó a madres, padres y cuidadores a establecer límites en el uso de dispositivos electrónicos, supervisar los contenidos que consumen niñas, niños y adolescentes y utilizar controles parentales para restringir el acceso a sitios de apuestas. Subrayó que el trastorno no es una debilidad, sino un problema de salud mental que puede tratarse si se detecta oportunamente.

CONASAMA brinda orientación a través de la Línea de la Vida, 800 911 2000, donde personal especializado ofrece atención inicial y canalización a servicios de salud mental. Las personas también pueden recibir atención en las Unidades Integrales de Salud Mental y Adicciones (UNISAMA) y en hospitales psiquiátricos.