Amarillamiento de la caña afecta 10 mil hectáreas en Veracruz; buscan frenar su avance

julio 29, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.-

Alrededor de 10 mil hectáreas de caña de azúcar presentan afectaciones parciales por el llamado amarillamiento de la caña en Veracruz, una enfermedad causada por un conjunto de hongos cuyo avance mantiene en alerta a productores, investigadores e ingenios, informó el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Evaristo Ovando Ramírez.

El funcionario explicó que las zonas con mayor incidencia se ubican en los municipios de La Antigua, Úrsulo Galván, Mozomboa y en áreas de influencia de los ingenios El Modelo y La Gloria, aunque aclaró que hasta ahora no se trata de pérdidas totales en los cultivos.

«No hablamos de un siniestro total, sino de afectaciones parciales. El problema es que empezó en las orillas de los cañaverales y en algunas zonas ya está entrando a parcelas completas», advirtió.

Recordó que durante el año pasado las afectaciones alcanzaron cerca de 16 mil hectáreas, por lo que este año se reforzó el trabajo conjunto entre autoridades, científicos y productores para evitar que la enfermedad continúe expandiéndose.

Precisó que las investigaciones realizadas descartaron que el problema sea ocasionado únicamente por el hongo Fusarium, ya que los estudios concluyeron que se trata de un conjunto de hongos.

«Ya los estudios que han hecho con el Colegio de Postgraduados, las uniones de cañeros y los ingenios determinaron que es un conjunto de hongos; no es exactamente Fusarium. Los cañeros le denominan ‘amarillamiento de la caña'», explicó.

Para combatir la enfermedad, la Sader integró un grupo técnico con especialistas del INIFAP, el Colegio de Postgraduados, el Instituto Politécnico Nacional, Senasica, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, ingenios y organizaciones cañeras, quienes evalúan distintos tratamientos.

Entre las alternativas se encuentran aplicaciones de fungicidas, con un costo cercano a los 7 mil pesos por hectárea, así como el uso de bioinsumos como las trichodermas, cuyo costo oscila entre 600 y 700 pesos, además de la aplicación.

«Estamos definiendo con los científicos cuál es la mejor alternativa. Ya hay parcelas demostrativas donde se están aplicando insumos específicos y esperamos aprovechar una ventana climática durante el próximo mes para reducir la propagación del amarillamiento», señaló.

Ovando Ramírez añadió que el comportamiento de esta enfermedad también obliga a modificar el manejo del cultivo frente a las condiciones del cambio climático, además de fortalecer la capacitación de los productores para reducir el riesgo de nuevas afectaciones.

Veracruz concentra alrededor del 40 por ciento de la producción nacional de azúcar, con aproximadamente 330 mil hectáreas sembradas de caña y otras 60 mil dedicadas a la producción de piloncillo.