Orgullo UV: universitario logra oro para México en mundial de matemáticas

agosto 4, 2026

Emiliano Fernández Almazán, alumno de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana (UV), obtuvo la medalla de oro en la Competencia Internacional de Matemáticas para Estudiantes Universitarios (IMC), organizada por la University College London y celebrada en Blagoevgrad, Bulgaria.

Con una puntuación de 80 puntos, que lo ubicó entre las posiciones seis y nueve de un certamen que reunió a 453 estudiantes de 47 países, el universitario se convirtió en el mexicano con el mejor resultado en la competencia.

“Es algo que quería lograr, participar en las olimpiadas universitarias. Me gusta ver que todo lo que he estudiado me ha servido, me sorprendió mucho, me siento feliz, la verdad”, dijo en entrevista.

En ese sentido, destacó el respaldo institucional que ha recibido por parte de la UV para participar en competencias nacionales e internacionales, además de los conocimientos adquiridos durante su formación en la institución.

“En la Facultad he aprendido cosas de teoría que antes no sabía, siempre he tenido mucho apoyo tanto del director como de los maestros; cuando he necesitado ausentarme para competir siempre han sido comprensivos, me han apoyado mucho. De la Universidad cuando he solicitado apoyo económico para asistir a competencias internacionales, nacionales, siempre me han respaldado”, comentó.

Por otra parte, explicó que el examen se desarrolló en dos jornadas en las que los participantes debían resolver diez problemas con un grado de dificultad ascendente. En ese sentido, subrayó que, además del conocimiento matemático, la estrategia fue determinante.

“Es importante elegir tu estrategia bien porque si no puedes pasar mucho tiempo haciendo cosas que no te van a dar puntos, entonces depende mucho de los temas que trabajes. Más que nada importante identificar qué cosas sí sabes hacer, qué cosas no, y cuándo una idea sí va a ser de utilidad y cuándo no y yo creo que tal vez el 50 por ciento es realmente práctica y experiencia y saber qué cosa te va a servir, y también otro 50 por cierto de suerte”, expuso.

En relación a ello, recordó que las competencias internacionales en las que ha participado le han permitido adquirir habilidades que marcaron la diferencia en esta edición. Como ejemplo, mencionó que en la Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas 2025, celebrada en Costa Rica, perdió puntos por no demostrar algunos procedimientos, aun cuando las respuestas eran correctas, experiencia que lo motivó a seguir entrenando y perfeccionando su nivel.

Una historia que comenzó en el Mateclub

Durante la conversación, Emiliano recordó que su vínculo con la Facultad de Matemáticas comenzó incluso antes de ingresar a la licenciatura. Desde primer grado de secundaria participó en el Mateclub, un proyecto de divulgación y formación impulsado por la entidad académica que despertó su interés por las olimpiadas de matemáticas.

“Eso hizo que conociera las olimpiadas y me empezaran a gustar ese tipo de problemas, si nunca hubiera entrado al Mateclub, probablemente no estaría en la olimpiada ni nada de eso, desde la secundaria que me metí ahí y gracias a la Facultad de Matemáticas ha comenzado este gusto”, indicó.

Con el paso de los años, el estudiante se convirtió en instructor del mismo programa como responsable del grupo de primaria, donde acompañó a nuevas generaciones de niñas y niños interesados en las matemáticas. Sin embargo, debido a sus entrenamientos tuvo que dejar esa labor de manera continua.

Por esa razón y ante las propias dificultades que ha enfrentado durante su proceso de preparación, expresó que entre sus proyectos se encuentra la elaboración de materiales y guías de entrenamiento para quienes participan en las olimpiadas de matemáticas.

“Me gustaría presentar material para que puedan seguirse dando entrenamientos a los niños; dejar todo para que tengan problemas, teoría, cosas así para que sigan trabajando y mejoremos nuestro nivel ─en matemáticas─ como estado. Dejar esa base para que todos los niños de Veracruz puedan entrenar un poco por su cuenta y les vaya bien y no estén perdidos”, apuntó.

Y es que, para él, el verdadero reto no consiste únicamente en seguir cosechando triunfos personales, sino en contribuir a que más jóvenes encuentren oportunidades similares y desarrollen su potencial.

“Cuando estaba en secundaria jamás imaginé que podía ser tan bueno, pero entrenando mucho tiempo y muchos años se logró. Entiendo que mi situación en cierto aspecto ha sido favorable, pero entiendo que no es muy fácil dedicarte a las matemáticas si tienes que estarte preguntando qué vas a cenar al rato o te tienes que preocupar por llegar a fin de mes con tu familia. Entiendo que la situación de cada quien es muy diferente, pero quiero decir que en general, no es algo de ser un genio, obviamente si hay genios, hay gente muy muy buena, pero es cosa de dedicarle mucho tiempo”, enfatizó.

Antes de concluir la conversación, el universitario agradeció a quienes han acompañado su camino y, con sencillez, dejó abierta la puerta para quienes busquen orientación.

“Quiero dar las gracias a todas las personas que quiero y me quieren, siempre he recibido apoyo y eso me ha permitido dedicarme a trabajar, eso es una parte importante de este logro. Si alguien de Veracruz o de cualquier parte de México necesita un consejo o tiene alguna duda, puede contactarme. Siempre trato de apoyar en lo que pueda”, dijo.

A un año de concluir la licenciatura, Emiliano Fernández Almazán prevé continuar sus estudios de maestría en el área de Probabilidad y Estadística. Es importante mencionar que la medalla de oro obtenida en Bulgaria se suma a una trayectoria que incluye su ingreso a la Lista de Honor del Concurso Matemático William Lowell Putnam 2025, así como preseas en la Olimpiada Mexicana Universitaria de Matemáticas y en la Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas, en esta última participará nuevamente en la edición de octubre 2026 a realizarse en Colombia.