Un detenido por el llamado «cartel inmobiliario» 

agosto 4, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – La titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre informó que hay una persona defendida y varias carpetas de investigación abiertas en torno al llamado «cartel inmobiliario»,

En conferencia de prensa indicó que Salvador Matías, vinculado a procedo por el delito de fraude procesal por un inmueble ubicado en la zona La Isleta en Xalapa.

Se tienen varias audiencias iniciales por lo que en breve se podrían emitir órdenes de aprehensión en aquellos casos donde los imputados no atiendan los citatorios emitidos por la autoridad judicial.

Jiménez Aguirre se negó a dar a conocer cuántas órdenes de aprehensión que podrían solicitarse, ya que las investigaciones continúan avanzando y el tema recibe atención prioritaria debido a la afectación que representa para el patrimonio de las familias veracruzanas.

Detalló que algunas investigaciones son integradas por la Fiscalía Regional de Xalapa, otras por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, mientras que algunos asuntos también son atendidos por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, debido a la posible participación de servidores públicos, notarios e incluso jueces.

La funcionaria subrayó que todas las investigaciones continúan su curso con el objetivo de obtener vinculaciones a proceso, solicitar medidas cautelares como la prisión preventiva justificada cuando proceda y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

Finalmente, aseguró que la Fiscalía continuará informando periódicamente sobre los avances de estas investigaciones.