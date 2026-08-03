Denuncian cobros indebidos de hasta 4 mil pesos por cambio de identidad en Veracruz

agosto 2, 2026

Juan David Castilla

La organización defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, Orgullo Xalapa, denunció que mujeres trans enfrentan cobros ilegales e irregulares en distintas oficialías del Registro Civil del estado de Veracruz al intentar realizar el trámite de rectificación de acta de nacimiento por identidad de género.

A pesar de que el marco legal vigente establece que la adecuación de la identidad de género en documentos oficiales es un procedimiento estrictamente gratuito en la entidad, servidores públicos de diversas demarcaciones han exigido pagos que oscilan entre los 3 mil y los 4 mil pesos para darle cauce a las solicitudes.

La directora de Orgullo Xalapa, Mavis Cid, dio a conocer que la problemática fue documentada a partir de las quejas directas presentadas por las usuarias afectadas al momento de acudir a ventanilla para actualizar su información legal.

La activista advirtió que el desconocimiento sobre los lineamientos institucionales y la falta de difusión en torno a este derecho administrativo dejan en vulnerabilidad a las solicitantes frente a actos de extorsión o cobros al margen de la ley.

«Les cobran el trámite y hay muchas mujeres transgénero que han metido queja de que les cobran 3 mil, 4 mil pesos y, pues, es muy importante difundir», precisó la representante.

Enfatizó la necesidad prioritaria de implementar esquemas de capacitación continua orientados al personal operativo de las oficialías municipales, con el objetivo de garantizar la sensibilización de los funcionarios públicos y el cumplimiento irrestricto de la normativa aplicable.

En ese sentido, remarcó que las instancias administrativas tienen la responsabilidad legal de orientar y facilitar el acceso a la certeza jurídica sin condicionamientos económicos de ninguna índole.

«Hay que tener mucho cuidado con eso y difundir que tiene que ser gratuito, que la ley de identidad para mujeres trans es gratuita y que el registro es gratuito», aseveró Cid.

Finalmente, la organización Orgullo Xalapa hizo un llamado a la Dirección General del Registro Civil del Estado de Veracruz para poner en marcha campañas informativas permanentes en todas sus sedes y sancionar a los funcionarios que incurran en estas anomalías, evitando así que los cobros indebidos se conviertan en una barrera de acceso al derecho a la identidad.