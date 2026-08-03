Conforman policía municipal de Jilotepec, consiguen Licencia Colectiva de Armas 

agosto 2, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Tras obtener la llamada licencia colectiva para la portación de armas, se concretó la conformación de la Policía Municipal de Jilotepec, informó el alcalde José Roberto Marcelo Cortés.

El primer evento que resguardaron los nuevos policías, hombres y mujeres, fue la Feria de Jilotepec que inició el sábado 1 de agosto.

Marcelo Cortés aseguró que se llevó a cabo un proceso de profesionalización de los aspirantes a policías.

“Hoy tenemos policía municipal, hemos conseguido ya el trámite de la licencia colectiva de armas y hoy queda instaurada nuevamente la policía municipal”.

Agradeció a los integrantes del Cabildo de Jilotepec el respaldo para la conformación de la Policía local, para garantizar la seguridad de la población de la cabecera y las comunidades.

“Agradezco a todos los que participaron, al Director de Seguridad, al Cabildo, a los dos comandantes, a los elementos que ya están certificados, buscaremos certificar a los que faltan”.

Finalmente, el Edil llamó a los nuevos elementos a actuar con responsabilidad y dar los resultados que la población espera.