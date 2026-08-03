Choque en libramiento de Coatepec deja una mujer muerta y dos heridos

agosto 2, 2026

El responsable se dio a la fuga.

Juan David Castilla

Un trágico accidente de tránsito registrado sobre el libramiento de Coatepec dejó como saldo una mujer fallecida, un hombre gravemente herido y un menor de edad lesionado, luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera embestida por la espalda por un automóvil cuyo conductor huyó del lugar.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23:00 horas en la vía con dirección a Zimpizahua. Automovilistas que transitaban por el tramo alertaron al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Coatepec, Protección Civil, Cruz Roja, Policía Estatal y agentes de Tránsito del Estado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las tres personas se desplazaban a bordo de la unidad de dos ruedas cuando un vehículo los colisionó por alcance en el mismo carril. La fuerza del impacto proyectó a los ocupantes hacia la carpeta asfáltica, dejando la motocicleta destruida y diversos objetos personales esparcidos sobre la carretera.

Testigos señalaron que el vehículo presuntamente involucrado es un Volkswagen Jetta color dorado, cuyo conductor aceleró la marcha para darse a la fuga con rumbo al municipio de Xico antes de la llegada de las corporaciones de seguridad y rescate.

Al arribar al sitio, paramédicos intentaron brindar los primeros auxilios a la mujer, confirmando que ya no contaba con signos vitales. En tanto, el hombre que la acompañaba, identificado de manera preliminar como Cristian, de 26 años, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia a un hospital en la ciudad de Xalapa.

Por su parte, el menor de nueve años de edad recibió atención por parte del grupo paramédico «Panteras» de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyos elementos lo estabilizaron en el lugar antes de movilizarlo a un centro médico para su evaluación especializada.

Efectivos de la Policía Estatal acordonaron el perímetro y mantuvieron cerrada la circulación vehicular durante aproximadamente dos horas para resguardar la escena.

Posteriormente, personal de la Policía Ministerial y peritos de Servicios Periciales ejecutaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) de Xalapa. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.