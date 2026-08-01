Invitan a taller Antiprincesas este mes en el Instituto Municipal de las Mujeres

agosto 1, 2026



Ariadna García

Xalapa, Ver.



El Instituto Municipal de las Mujeres dio a conocer que, como parte de las acciones que se desarrollarán durante el verano, lanzan la convocatoria para el taller «Antiprincesas», dirigido a niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años.



La directora Fernanda Medina Mariscal señaló que la convocatoria se publicará hoy 1 de agosto y que las actividades se realizarán a mediados del mes.



En el taller se abordarán temas como salud menstrual, autoconocimiento, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de infancia, además de autonomía y prevención de la violencia.



La funcionaria explicó que el objetivo es que las participantes aprendan a identificar situaciones de riesgo, establecer límites y conocer las instituciones a las que pueden acudir en caso de sufrir algún tipo de abuso o violencia.



Refirió que el Instituto Municipal de las Mujeres también continuará con las jornadas de salud dirigidas a mujeres en distintos puntos de Xalapa, como parte de la estrategia de atención integral que mantiene el organismo.