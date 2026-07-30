Preparan carrera nocturna con temática neón en Xalapa; prevén reunir a más de 2 mil corredores

julio 30, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.-



El Ayuntamiento de Xalapa alista una nueva edición del Social Run, que por primera vez se realizará en horario nocturno y con una temática neón, por lo que espera reunir a más de 2 mil participantes el próximo 22 de agosto en un recorrido de cinco kilómetros por el Centro Histórico.



El director de la Juventud, Rafael Alarcón Barrientos, informó que la carrera iniciará a las 20:00 horas desde el parque Los Berros y estará acompañada de música, iluminación especial y algunas sorpresas para los asistentes.



«Será el 22 de agosto. Iniciaremos en el parque Los Berros a las ocho de la noche. Será una modalidad de DJ y tendremos por ahí una sorpresilla que todavía no quisiera decir. Vamos a recorrer de Los Berros hacia todo el Centro Histórico; son aproximadamente cinco kilómetros y será una temática nocturna», explicó.



Detalló que el evento contará con una ambientación neón, por lo que los participantes recibirán accesorios luminosos y habrá puntos de hidratación durante todo el recorrido.

Además, se prepara una iluminación especial con apoyo de agencias automotrices.



«Será una temática neón, con algunos accesorios que estaremos dando para hacerlo todavía más atractivo. Tendremos puntos de hidratación y una iluminación que será una gran sorpresa con apoyo de vehículos de algunas agencias de autos», comentó.



Alarcón Barrientos señaló que esta actividad forma parte de las estrategias para fomentar la activación física, la convivencia y el aprovechamiento de los espacios públicos entre las juventudes xalapeñas.



La meta es superar los 2 mil asistentes, aunque recordó que la edición anterior rebasó las expectativas al congregar a 3 mil 565 personas.



«Esperamos más de dos mil personas. El último Social Run tuvo una gran participación, con más de 3 mil 565 asistentes», destacó.

Las inscripciones serán gratuitas y podrán realizarse a través de la cuenta oficial de Instagram de la Dirección de la Juventud de Xalapa, donde los interesados deberán enviar sus datos para completar su registro y conocer la logística del evento.