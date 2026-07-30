Sheinbaum confirma inversion de 2 mil mdp para estrategia de combate al sargazo

julio 30, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX – Ante el arribo histórico de sargazo que afecta este año al Caribe mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 2 mil millones de pesos para reforzar la estrategia integral de atención en Quintana Roo, con un cambio de enfoque: dejar de concentrar los esfuerzos en retirar la macroalga de las playas y capturarla en el mar antes de que toque la costa.

El anuncio representa la principal apuesta del gobierno federal para enfrentar un fenómeno que en este 2026 alcanzó niveles sin precedentes y que, además de impactar al turismo, amenaza ecosistemas marinos, playas, arrecifes y especies como las tortugas marinas.

“Tenemos que invertir la estrategia. Hoy se está recolectando más sargazo en las playas que en el mar porque hay mucho más sargazo. Lo que queremos es capturarlo antes de que llegue a las costas”, explicó la mandataria.

Sheinbaum señaló que la Secretaría de Marina continuará encabezando el operativo, ahora con mayor capacidad, mediante la adquisición de nuevos barcos sargaceros, más barreras de contención y el fortalecimiento de las labores de limpieza en las playas de mayor afluencia turística.

Las acciones se concentrarán principalmente en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual, donde se ubican entre 40 y 50 kilómetros de playas consideradas estratégicas para la actividad turística del estado.

La presidenta subrayó que el problema no es exclusivo de México, sino de toda la región del Caribe e incluso de Florida, pero aseguró que el país enfrenta el fenómeno con una estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la comunidad científica.

Asimismo, hizo un llamado a los turistas nacionales e internacionales a seguir visitando Quintana Roo.

“Hay muchísimas playas limpias. Se ha hecho un enorme esfuerzo de la Secretaría de Marina, del gobierno del Estado y de los hoteleros. Vayan a Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Mahahual”, expresó.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó que 2026 ha sido un año atípico para el Caribe mexicano.

Detalló que actualmente navegan diariamente entre 40 mil y 90 mil toneladas de sargazo en el Caribe mexicano y se estima que alrededor del 10 por ciento termina recalando en las costas de Quintana Roo.

Eso significa que en los días de mayor intensidad llegan hasta 9 mil 54 toneladas diarias, una cifra cuatro veces superior a la registrada en 2025 y 27 veces mayor que el promedio histórico.

La funcionaria explicó que el fenómeno se originó cuando en 2011 se rompió el denominado “Mar de los Sargazos”, ubicado frente a Florida. Desde entonces, las corrientes marinas llevaron la macroalga hacia el Atlántico tropical, donde las descargas de nutrientes provenientes de actividades agrícolas en África y Brasil favorecieron su reproducción masiva.

Actualmente, las corrientes y los vientos transportan el sargazo hacia todo el Caribe.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, informó que la prioridad será aumentar la captura en aguas abiertas.

Actualmente la capacidad instalada permite recolectar mil 227 toneladas diarias en el mar y alrededor de 950 toneladas en playas.

Con una primera inversión de 768.7 millones de pesos, esa capacidad crecerá hasta mil 870 toneladas diarias mediante la incorporación de dos remolcadores especializados, seis embarcaciones sargaceras costeras adicionales y cerca de 50 kilómetros de barreras de contención.

En una segunda etapa se buscará alcanzar una capacidad cercana a 4 mil toneladas diarias, incorporando nuevos barcos, barreras y equipos de limpieza.

El almirante explicó que capturar el sargazo en alta mar resulta más eficiente mediante barreras dinámicas que concentran la macroalga antes de ser recolectada, evitando que llegue a las playas.

Otro de los ejes de la estrategia consiste en darle un destino útil al sargazo.

Sheinbaum explicó que el material recolectado será secado para recuperar la arena y posteriormente convertirlo en polvo orgánico reutilizable. Además, empresas instaladas en Quintana Roo ya producen fertilizantes, biofertilizantes, biocarbón y biogás a partir de esta macroalga, algunos incluso destinados a la exportación.

El director de Fonatur, Sebastián Ramírez, anunció que el organismo instalará centros especializados para la disposición final del sargazo con infraestructura ambiental adecuada, mientras que científicos de la Secretaría de Ciencia y la Semarnat impulsarán proyectos para ampliar su reciclaje y aprovechamiento industrial.

Como parte de la estrategia internacional, México organizará los próximos 1 y 2 de octubre en Cancún un encuentro de países del Caribe, financiado por la Unión Europea, para compartir experiencias y fortalecer la cooperación frente a un fenómeno que afecta a más de 30 naciones.

La gobernadora Mara Lezama destacó que Quintana Roo ha invertido más de 770 millones de pesos en la atención del sargazo y cuenta con un sistema de monitoreo satelital que vigila más de 140 playas mediante imágenes de diez satélites, permitiendo emitir pronósticos diarios sobre el arribo de la macroalga y orientar las acciones de contención.

Por su parte, Iván Chávez, representante de Grupo Vidanta, afirmó que el arribo masivo de sargazo es un fenómeno que afecta a más de 30 países del Atlántico y no únicamente a México, por lo que destacó la estrategia impulsada por el gobierno federal para atender el problema mediante un trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina, dependencias federales, gobiernos estatales, científicos y el sector empresarial.

Señaló que, a diferencia de años anteriores, cuando cada hotel o municipio enfrentaba el fenómeno con sus propios recursos y métodos, ahora existe una estrategia integral basada en el intercambio de conocimientos técnicos y científicos.

Explicó que Grupo Vidanta compartió la experiencia acumulada durante siete años en el desarrollo de sistemas de limpieza de playas, mallas de contención y mecanismos de recolección en el mar, al tiempo que incorporó las mejores prácticas aportadas por otras empresas del sector para fortalecer sus propios procesos.